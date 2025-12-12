파주보건소, 2025년 모자보건사업 우수기관 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기관 부문 신설 첫해 우수기관

파주시 모자보건 정책 효과 입증

경기 파주보건소는 '2025년 경기도 모자보건사업 평가'에서 올해 처음 신설된 기관 부문 '우수기관'으로 선정돼 '경기도지사 표창'을 수상했다고 12일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주보건소는 ▲임신성 고혈압 예방관리 ▲톡소플라즈마 항체 검사 ▲취약지역 공공산부인과 운영 등 예방 중심의 모자보건 체계를 지속적으로 강화해 왔다.

특히, 전국 최초로 도입한 '톡소플라즈마 항체 검사'는 임신 전 감염 여부를 조기에 확인할 수 있도록 했으며, 이번 평가에서 높은 점수를 받은 핵심 요인으로 꼽힌다.

'임신성 고혈압 예방사업'도 신규 사업으로 추진해 가정혈압을 측정하고 의료기관 연계를 통한 조기 관리체계를 구축함으로써 임산부의 안전관리 수준을 실질적으로 향상시킨 점이 긍정적으로 평가됐다.

또한 북부권역을 비롯해 외국인·다문화 임산부 등 의료취약계층을 위한 맞춤형 의료지원도 지속적으로 확대해왔다. '공공산부인과 운영'과 '찾아가는 의료 서비스'는 파주 북부권 산부인과 공백 해소에 기여했다.





이한상 파주보건소장은 "이번 수상은 그동안 추진해 온 예방 중심의 모자보건 정책이 객관적으로 인정받은 결과"라며 "임신·출산 안전망을 더욱 강화하고 시민이 체감할 수 있는 공공보건 서비스를 확대하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

