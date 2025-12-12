CJ제일제당, CJ더마켓서 콘텐츠 서비스 '야미' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 앱 전용 매거진과 숏폼 콘텐츠 선봬

"고객 일상에 맛있는 경험 더할 것"

CJ제일제당은 CJ더마켓 모바일 앱 전용 콘텐츠 서비스 '야미 타임(Yummy Time)'과 '야미 플레이(Yummy Play)'를 론칭했다고 12일 밝혔다. 레시피, 고객 후기, 제품 비하인드 등 콘텐츠를 담아내며 고객과의 접점을 보다 확대한다는 방침이다.

'야미 타임'은 매거진 형태의 서비스로, 매주 고객의 일상과 밀접한 새로운 테마를 다룬다. 지금까지 '캠핑 필수템', '소바바 푸드사전', '만두 취향 PICK', 'TODAY's ZIPBAP(오늘의 집밥)', '크리스마스 파티 추천템' 등의 주제로 CJ더마켓 제품에 대한 재미있는 이야기부터 색다른 활용 레시피까지 다양한 정보를 제공했다. 고객들은 각 매거진 콘텐츠에 댓글을 남길 수 있으며, 댓글 작성자 중 추첨을 통해 CJ더마켓 적립금을 지급하는 이벤트도 진행한다.

CJ더마켓 '야미 타임'. CJ제일제당

'야미 플레이'는 음식과 관련된 숏폼(짧은 영상) 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간으로 마련됐다. CJ제일제당은 최신 트렌드를 반영한 밈과 창의적인 아이디어를 적극 활용해 CJ더마켓 제품들을 중심으로 일상 브이로그, 언박싱, 간단한 레시피 팁 등 고객들이 쉽게 공감하고 정보를 얻을 수 있는 짧은 영상 콘텐츠를 선보였다.

CJ제일제당은 최근 CJ더마켓에서 건강한 식생활을 지원하는 콘텐츠 플랫폼 '라임(Lime)'을 론칭하며 헬스앤웰니스(H&W)를 중심으로 한 새로운 쇼핑 방식을 제안한 바 있다. 여기에 '야미 타임'과 '야미 플레이'까지 더해 콘텐츠 기반의 고객 경험을 지속적으로 확장하고 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 라이프스타일 플랫폼으로 자리잡겠다는 전략이다.





CJ제일제당 관계자는 "앞으로도 CJ더마켓을 통해 고객들의 즐겁고 맛있는 일상을 지원하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

