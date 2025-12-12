본문 바로가기
팀홀튼, 하남미사역점 문열었다…첫날부터 오픈런

한예주기자

입력2025.12.12 08:08

팀홀튼이 '하남미사역점'을 오픈했다고 12일 밝혔다.


경기도 하남시 미사역 6·7번 출구 인근에 자리한 하남미사역점은 매장에 들어서는 순간 60년 이상 된 브랜드 역사와 감성을 직관적으로 경험할 수 있는 것이 특징이다. 기존 매장과 차별화된 콘셉트에 대한 기대감으로 오픈 전부터 큰 관심을 모으면서 겨울 추위에도 도로를 따라 줄을 서는 '오픈런' 현상이 벌어지기도 했다.


팀홀튼, 하남미사역점 문열었다…첫날부터 오픈런 팀홀튼 하남미사역점 오픈런 모습. BKR
하남미사역점은 '빈티지 캐나다' 콘셉트에 따라 조명, 소재, 가구, 소품 등 인테리어 요소 전반에 팀홀튼 특유의 따뜻한 감성과 빈티지한 무드를 녹였다. 공간 디자인뿐만 아니라 국내 매장 최초로 테이크아웃 이용객들을 위한 투고 존을 마련해 고객들이 직접 들어오지 않고도 편리하게 주문하고 수령할 수 있도록 구성했다.


팀홀튼은 매장 오픈을 기념해 하남미사역점 단독 스페셜 프로모션도 진행한다. 모바일 앱인 팀스오더를 통해 1만5000원 이상 구매하는 고객에게는 팀홀튼의 아이코닉한 로고가 들어간 머그컵을, 키오스크에서 1만원 이상 주문한 고객을 대상으로는 브랜드의 시그니처 레드 컬러와 화이트 로고가 돋보이는 한정판 리유저블백을 선착순 증정할 예정이다.


팀홀튼 관계자는 "하남미사역점은 오랜 역사의 헤리티지를 기반으로 한 '빈티지 캐나다' 감성을 구현한 국내 첫 매장으로 팀홀튼 특유의 따뜻한 정서를 공간 전반에서 느끼실 수 있다"며 "오픈런 행렬을 만들며 변화의 시작을 알린 만큼 브랜드 아이덴티티를 반영한 다양한 개념의 스토어를 통해 더욱 확장된 브랜드 경험을 제공할 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

