KAIST 명재욱 교수, '40세 미만 차세대 환경공학 리더' 선정

KAIST는 건설 및 환경공학과 명재욱 교수가 미국 환경공학 및 과학 아카데미(American Academy of Environmental Engineers and Scientists·AAEES)가 주관하는 '40세 미만 차세대 환경공학 리더(40 Under 40 Recognition Program)'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

AAEES는 공인 환경전문가 인증(PEE) 제도 운영과 정책 자문, 국제 학술 교류 등을 통해 글로벌 환경공학 분야를 선도하는 세계 최고 권위의 전문기관이다. '40세 미만 차세대 환경공학 리더'는 매년 혁신적인 연구 성과와 사회적 기여, 교육적 리더십을 두루 갖춘 차세대 환경공학 연구자를 발굴해 선정한다.

명 교수는 프로그램 출범 후 처음으로 선정된 한국인으로 국내 환경공학 및 지속가능성 연구의 국제적 위상을 크게 높인 것으로 평가받는다. 시상식은 내년 4월 워싱턴 D.C.에서 열릴 예정이다.

앞서 명 교수는 메탄(CH₄)과 이산화탄소(CO₂) 등 온실가스를 생분해성 플라스틱으로 전환하는 기술을 개발해 학계와 산업계의 주목을 받았다. 환경미생물학과 재료과학을 융합해 온실가스를 고부가가치 바이오소재로 전환하는 새로운 산업 패러다임을 제시했다는 점에서다.

특히 연구 성과는 플라스틱 다운사이클링 문제와 온실가스 활용 기술의 경제성 한계를 동시에 극복할 수 있는 세계적 수준의 지속가능 기술 대안으로 평가받는다.





명 교수는 "함께 연구하고 도전해 온 학생들과 KAIST의 협력적 연구 문화 덕분에 '40세 미만 차세대 환경공학 리더' 상을 받았다"며 "앞으로도 지속가능한 자원순환 기술로 인류와 지구의 미래를 밝히는 데 기여하도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

