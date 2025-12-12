풀무원식품, 천영훈 신임 대표 선임…임원 10명 승진 인사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이우봉 총괄CEO, 미래사업부문 진두지휘

김성훈 실장, AX혁신실 이끌어

풀무원은 천영훈 영업총괄본부장을 풀무원식품 신임 대표에 선임하고, 풀무원을 포함한 계열사 임원 10명에 대한 승진 인사를 단행했다고 12일 밝혔다.

풀무원은 "사업 단위 책임 경영을 강화하고 AX(AI Transformation) 혁신을 통해 미래 신성장 동력을 확보해 글로벌 NO.1 지속가능식생활기업으로 제2의 도약을 위해 이번 승진 인사를 단행했다"고 설명했다.

천영훈 풀무원식품 대표. 풀무원

그동안 풀무원식품 대표를 겸직해 온 이우봉 총괄 CEO는 미래 비즈니스를 본격 추진하기 위해 신설한 미래사업부문을 직접 진두지휘하면서 국내 및 해외 전체 사업을 총괄하게 된다. 급변하는 AI 시대를 맞아 전사 AX 혁신 역량을 강화하기 위해 신설한 AX혁신실은 김성훈 실장이 이끌게 됐다.

신임 천영훈 풀무원식품 대표는 서울대학교 축산학과와 서강대학교 마케팅 석사를 거쳐 1990년부터 CJ제일제당에서 영업본부장 등을 역임한 국내식품제조유통 전문가다. 2019년 풀무원식품에 합류한 이후 영업본부장, 영업총괄본부장을 맡아 안정적 조직 운영과 전략적 실행력을 바탕으로 수익 성장을 주도해 왔다.

김성훈 풀무원 AX혁신실장은 아주대학교 경제학 학사와 한국외국어대학교 경영정보학 석사를 마치고 2006년부터 한국IBM에서 클라우드사업 전문가로 활동했다. 2020년 풀무원에 입사한 후 디지털혁신실장을 역임, 인공지능(AI)과 데이터 기반의 업무 혁신을 추진하며 전사 AX 혁신 기반을 구축했다.





한편, 풀무원은 이번 인사에서 이우봉 총괄 CEO와 핵심 경영과제를 함께 수행해갈 신임 천영훈 풀무원식품 대표와 이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표, 김태석 풀무원 기술원장을 E3(사장급)로 승진 발표했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

