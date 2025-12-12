중랑구, 자연 체험형 '손끝놀이터' 5호점 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모래·흙·물 오감놀이 공간…내년 2곳 더 확충

서울 중랑구(구청장 류경기)가 지역 내 다섯 번째 중랑실내놀이터인 '손끝놀이터'를 망우본동 주민센터에 개관했다.

구는 11일 개관식을 열고 2주간 시범운영을 거쳐 이달 30일 정식 개장한다고 12일 밝혔다. 이날 행사에는 류경기 중랑구청장과 지역 주민 등 70여 명이 참석했다.

이달 11일 개관한 중랑실내놀이터 5호점에서 흙물놀이를 체험하는 류경기 중랑구청장과 관계자들. 중랑구 제공.

AD

5호점은 기존 공동육아방을 리모델링해 조성했다. 기획 단계부터 중랑구육아종합지원센터의 전문 자문을 반영해 아이들의 발달 특성에 최적화된 환경을 구현했다.

'손끝놀이터'는 모래·흙·물 등 자연 재료를 직접 만지고 체험하는 오감 놀이 공간과 미술 체험 구역이 연계된 복합형 공간이다. 아이들이 자연의 질감을 느끼고 이를 예술적으로 표현하며 창의력과 감성 발달을 동시에 키울 수 있도록 구성했다.

운영 대상은 2~6세(2019~2023년생) 취학 전 아동이다. 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시, 주말은 오전 9시 40분부터 오후 6시까지다. 매주 월요일은 휴관한다. 이용을 희망하는 주민은 '우리동네키움포털'에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.

구는 올해 3호점 '숲속놀이터(자연체험형)', 4호점 '우주놀이터(상상체험형)'에 이어 5호점 '손끝놀이터(감각체험형)'를 추가 조성했다. 향후 6호점 '나무놀이터', 7호점 '한옥놀이터'를 조성해 내년 초까지 총 7개소로 확충할 계획이다.

서울형 키즈카페인 중랑실내놀이터는 2022년 1호점(면목4동)을 시작으로 저렴한 이용료와 뛰어난 접근성으로 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.





AD

류경기 중랑구청장은 "공공형 실내놀이터는 아이들의 미래 감각을 키우는 지역 공동체의 소중한 공간"이라며 "다양한 주제의 놀이공간을 지속적으로 확충해 '아이 키우기 좋은 도시 중랑'을 만들어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>