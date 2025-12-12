경기도, 19일 판교서 '기후테크 성과공유회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 19일 판교에서 기후테크 성과공유회를 개최한다.

경기도는 2026년 본격 시행되는 기후규제를 앞두고 오는 19일 판교제2테크노밸리기업지원허브에서 경기창조경제혁신센터와 공동으로 간담회·세미나·성과공유회(High innovation)를 연다고 12일 밝혔다.

경기도는 이날 간담회에서 내년 설치돼 기후테크 산업 육성의 컨트롤타워 역할을 하게 될 경기도 기후테크센터 운영계획과 경기창조경제혁신센터 기후테크 스타트업 육성사업 방향을 소개한다. 또 기후테크 기업이 현장에서 필요로 하는 지원정책 의견을 수렴해 적극 반영할 계획이다.

세미나에서는 기후테크 산업과 직결된 국내외 환경법규 및 정책동향을 소개한다. 미국 등 주요국의 환경 정책과 함께 정부 지원사업, 규제 샌드박스 활용 방안을 중심으로 다뤄진다.

경기도가 오는 19일 개최하는 기후테크 성과공유회 포스터

또한 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 강화되는 글로벌 기후 규제에 대응해 기후테크 기업들이 무역 장벽을 넘고 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 전략도 제시한다.

경기도는 이날 성과공유회에서 기후테크 스타트업의 우수 성과 발표와 함께 벤처캐피탈(VC)과 액셀러레이터(AC) 등 투자자와의 1대1 비즈니스 미팅 및 네트워킹을 진행한다.

기후테크 세미나는 행사 포스터 큐알(QR) 사전 등록 또는 현장 등록으로 참여할 수 있다.





변상기 경기도 기후환경정책과장은 "내년 설치될 경기도 기후테크센터, 경기창조경제혁신센터와 함께 기후테크 산업 생태계를 더욱 강화하고, 기후테크 현장의 목소리를 경청해 기업이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 마련하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

