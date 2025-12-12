'안산사이언스밸리' 찾은 김동연 "경제자유구역 지정되면 공기 단축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 11일 경기경제자유구역 지정을 앞둔 '안산사이언스밸리지구'를 찾아 사업 추진 상황을 점검했다.

김동연 지사는 "도가 예측하기로는 이달 말 정부에서 공식적으로 경제구역 지정을 할 것 같다"며 "(지정이 되면)본격적인 추진에 들어가도록 계획을 차질 없이 실천에 옮기고, 가능하면 공기를 당기겠다"고 말했다.

그러면서 "여기(안산사이언스밸리)를 중심으로 안산의 산업지도가 바뀌고 경기도의 경제지도가 바뀔 것"이라고 덧붙였다.

김 지사는 앞서 이날 오전 안산선 지하화 통합개발사업 현장 소통 간담회에서 "경제자유구역 지정을 통해 안산시를 인구는 늘고, 젊은 청년들 많이 들어오고, 쾌적하고 아름다운 도시로 만들겠다"고 강조했다.

안산사이언스밸리지구 입주 기업인들과의 간담회에서 김 지사는 "개별 기업 지원도 중요하지만, 생태계를 만드는 것이 중요하다"면서 "생산부터 마케팅에 이르기까지, 간접적인 인력 조달까지 포함해서 (산업)생태계 조성에 가장 신경을 쓰겠다. 계획을 구체화하는 과정에서는 기업들의 의견을 수렴해서 하겠다"고 약속했다.

안산사이언스밸리(ASV)는 안산시 사동 일원 1.66㎢ 부지에 4105억원이 투입돼 2025년부터 2032년까지 추진된다. 핵심 전략산업은 첨단로봇과 제조이며, 한양대 ERICA, 경기테크노파크, 생산기술연구원 등 산·학·연 기반이 집적된 지역 특성을 바탕으로 글로벌기업 유치를 전망하고 있다.

경제자유구역으로 지정되면 외국인 직접투자가 가능해지며, 전통 제조업 중심 반월·시화 국가산단의 디지털 혁신 전환이 기대된다.

경기도는 2022년 안산사이언스밸리가 경기경제자유구역 후보지로 선정된 이후 개발계획 수립, 투자유치, 산업부 협의 등을 3년간 준비해 왔다. 수도권 규제로 신규 지정이 어려운 조건에서도 안산시·한양대학교와 계획을 구체화해 올해 9월 산업부 경제자유구역위원회 심의를 통과했으며, 12월 말 산업부 고시를 앞두고 있다.

경기도는 2032년까지 ASV를 글로벌 연구개발(R&D) 기반 첨단로봇·제조 비즈니스 거점으로 육성할 계획이다. 이를 위해 기업 생애주기 전반(창업?기술개발?생산?사업화?판로)을 지원하는 'AIKing(에이아이킹)' 시스템 구축도 추진한다.





경기도는 ASV가 본격 조성되면 2조2000억원의 생산유발 효과와 함게 1만2000여명의 고용창출을 기대하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

