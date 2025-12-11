극장은 '체험'으로 승부…메가박스 특별관 매출 두 배로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MX4D·돌비 비중 14%대

특화 콘텐츠와 시설 투자 맞물려 성과

메가박스 돌비시네마

메가박스의 기술 특별관 매출이 1년 만에 두 배로 늘었다. 집에서 OTT로 영화를 소비하는 흐름 속에서, 극장만의 체험을 앞세운 전략이 통했다.

메가박스는 올해 1~11월 MX4D와 돌비시네마 매출 비중이 14.4%로, 지난해 같은 기간 7.7%에서 크게 뛰었다고 11일 밝혔다.

시설 확충과 장기 흥행작이 동시에 맞물린 결과다. 특별관 수요가 높은 작품이 잇달아 개봉해 인기를 끌었다. 특히 'F1: 더 무비'는 돌비관에서 94일 동안 상영됐고, 메가박스 단독 개봉작 '극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택'은 관객 열 명 중 아홉 명이 MX4D를 선택했다. '귀멸의 칼날: 무한성편'도 특별관 관객을 견인했다.

올해 새로 문을 열거나 재단장한 지점은 여덟 곳이다. 구의 이스트폴, 인천학익, 청주터미널 등 신규 개관이 이어졌고, 다섯 곳은 리클라이너 교체와 기술 업그레이드를 마쳤다. 메가박스 관계자는 "내년에 시설 경쟁력이 본격적으로 드러날 것으로 보고 있다"고 말했다.





CJ CGV 자회사 CJ 포디플렉스의 4DX·스크린X 매출도 증가세를 보인다. 올해 3분기 매출은 전년 대비 56% 늘었다. 최근 할리우드 블록버스터와 K팝 공연 실황이 연이어 개봉하면서 체험형 콘텐츠 수요가 높아진 영향으로 분석된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

