"요즘 MZ는 자율성 안 따져요"…의외의 결과 나온 설문, 90%는 '이것' 원해

체계적·수직적 대기업 문화 89.8% 답변

자율적·수평적 스타트업 문화는 10.2%

"MZ는 합리적, 체계적인 '전략적 세대'"

수평적이고 자유로운 문화를 중요시하는 것으로 알려진 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 참여한 설문조사에서 의외의 결과가 나왔다. 취업준비생 10명 가운데 9명은 '체계적이고 수직적인 대기업 문화'를 선호한다고 답했다. 직장생활만큼은 체계적인 기업 문화 안에서 직무 전문성을 쌓을 수 있는 곳을 선호하는 것으로 풀이된다.

국내 신입 채용 플랫폼 자소설닷컴을 운영하는 리멤버앤컴퍼니는 취업준비생 1038명을 대상으로 '구직 성향 조사'를 실시한 결과를 11일 발표했다. 그동안 MZ세대는 기성세대에 비해 조직에 얽매이지 않고 자율성을 최우선으로 여긴다는 인식이 강했다. 하지만 실제 조사 결과, 기존 통념과 다소 결이 다른 결과가 나왔다.

자소설의 신입 구직자들은 막연한 자율보다는 체계적인 시스템 아래에서의 확실한 직무 전문성을 쌓고, 안정적인 환경 속에서의 성장을 갈망하는 것으로 나타났다. 특히 기업 문화에 대한 선호도에서 이러한 경향은 극명하게 드러났다. '선호하는 기업 문화'를 묻는 말에 전체 응답자의 89.8%가 '체계적이지만 다소 수직적인 대기업 문화'를 선택했다.

이와 대조적으로 '자율적이지만 모든 것을 스스로 책임져야 하는 스타트업 문화'를 선택한 비율은 10.2%에 그쳤다. 이는 MZ세대 취준생들은 조직의 자율성보다 안정된 구조와 시스템을 통해 성과를 달성하려는 의지가 강함을 보여주는 결과다.

자소설닷컴이 신입 구직자 1038명을 대상으로 실시한 '구직 성향 조사' 결과. 자소설닷컴

자소설닷컴은 이러한 결과가 업무를 지도해 줄 선배와 명확한 매뉴얼이 갖춰진 환경을 성장에 유리하다고 판단한 것으로 분석했다. 검증된 시스템 속에서 불필요한 시행착오는 최소화하고 직무 전문성을 효과적으로 기르는 것을 실리적 선택으로 여기는 요즘 세대의 성향이 반영된 것으로 풀이된다.

성장 방식에서도 '직무 전문성'을 필요로 한다는 점이 뚜렷하게 드러났다. '더 선호하는 성장 환경'을 묻는 말에 응답자의 과반인 59.0%가 '나의 직무만 깊게 파고들 수 있는 단일 직무 집중형'을 택했다. 과거 다양한 부서에서의 경험을 통해 제너럴리스트로 성장하는 것을 미덕으로 여겼던 것과는 대조적인 양상이다.

자소설은 이를 입사 초기부터 전문성을 길러 대체 불가능한 인재가 되고자 하는 태도가 반영된 것으로 해석했다. 이러한 전문성 지향 성향은 최근 기업의 채용 트렌드가 직무 중심으로 재편된 흐름과도 맞물린다고 덧붙였다.

이 배경에는 평생직장의 개념이 사라지는 추세도 한몫했다. 이직이 보편화된 고용 환경 속에서 구직자는 개인의 직무 경쟁력과 전문성을 갖추는 것이 불확실한 미래에 생존할 수 있는 확실한 전략이라고 판단한 것으로 보인다.





이선정 리멤버앤컴퍼니 자소설마케팅팀 팀장은 "이번 조사는 요즘 MZ세대 구직자가 불확실한 미래를 대비하기 위해 가장 합리적이고 체계적인 방법을 찾는 '전략적 세대'임을 보여준다"고 설명했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

