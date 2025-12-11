김건희 여사, 9번째 특검조사 9시간 만에 종료…진술 또 거부

다음 조사일정 없어 사실상 마지막 조사

김건희 여사의 9번째 특검 대면 조사가 약 9시간 만에 끝났다. 김 여사는 여전히 진술을 거부했다.

김 여사는 11일 오전 9시 45분께 법무부 호송차에 타고 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특검팀 사무실에 출석했다. 10시부터 조사받은 그는 신문조서 열람을 거쳐 오후 6시 55분께 퇴실했다.

특검팀 수사 기간이 오는 28일 종료되는 데다 다음 조사 일정도 정해지지 않아 이날이 사실상 김 여사에 대한 마지막 조사로 보인다.

김건희 여사가 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 있다. 연합뉴스

특검팀은 이날 김 여사를 상대로 아직 재판에 넘기지 못한 수사 대상 의혹 전반을 신문했다. 여기에는 김 여사가 지난해 9월 3일 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 가져 국가 유산을 사적으로 이용했다는 의혹, 윤석열 전 대통령과 함께 2023년 8월 해군 지휘정인 귀빈정에서 파티를 즐겼다는 의혹이 포함됐다.

종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수주하는 과정에서 특혜를 받았다는 의혹도 조사했다.

또한, 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 2023년 3월 당 대표 선거 지원의 대가로 시가 260만원 상당의 로저비비에 클러치백을 받았다는 의혹, 지난해 5월 박성재 전 법무부 장관을 통해 자신에 대한 검찰 수사를 무마시켰다는 의혹도 함께 다뤄졌다.

하지만 이 과정에서 김 여사는 대체로 진술을 거부한 것으로 전해졌다.





김 여사는 지난 8월 29일 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 공천개입(정치자금법 위반), 건진법사·통일교 청탁(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 의혹 관련 혐의로 구속기소 돼 다음 달 28일 1심 선고를 앞두고 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

