해경청장 직무대행에 장인식 남해해경청장

본청 차장으로 임명

해양경찰청은 장인식 남해해양경찰청장을 본청 차장으로 임명했다고 11일 밝혔다.

장 신임 차장은 이재석 경사 순직 사건과 관련해 지난 9월 사의를 표명한 김용진 해양경찰청장이 의원면직 처리됨에 따라, 12일부터 해경청장 직무대행을 맡게 된다.

그는 창원고와 전북대 법학과를 졸업한 뒤 1997년 경위 특채로 해양경찰에 입문해 본청 해양항공과장, 형사과장, 수사국장 등을 거쳤으며, 군산·여수해경서장, 동해지방해경청장 등 주요 지휘 보직을 두루 맡아온 인물이다.

한편 이날 인사 발령으로 임명길 치안감이 본청 기획조정관에, 박재화 치안감이 중부해경청장(전담직무대리)에 각각 보임됐다. 서해해경청장에는 백학선 치안감이, 남해해경청장(전담직무대리)에는 하만식 경무관이, 동해해경청장에는 김인창 치안감이 12일자로 부임한다.





이명준 서해해경청장과 김성종 동해해경청장은 본청으로 복귀한다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

