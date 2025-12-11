고성군, 임신 사전건강관리 검사비 지원…건강한 임신 준비 '첫걸음'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 고성군보건소는 임신 전 남녀의 건강상태를 미리 확인하고 체계적으로 관리해 건강한 임신과 출산을 준비할 수 있도록 20~49세 가임기 남녀를 대상으로 '임신 사전건강관리 검사비 지원 사업'을 지난해 4월부터 추진하고 있다.

이 사업은 임신을 희망하는 모든 가임기 남녀에게 필수적인 가임력 검사 비용을 지원함으로써, 임신에 영향을 미칠 수 있는 건강 위험 요인을 조기에 발견하고 개선을 도모하는 데 목적이 있다.

검사는 검사 전 온라인(e보건소) 또는 보건소 방문을 통해 신청 후 검사의뢰서를 발급받아, 사업 참여 지정 의료기관에서 검사를 실시하는 방식으로 진행된다. 이후 검사비는 보건소에 청구하는 환급 절차를 통해 지원된다.

지원 금액은 여성의 경우 최대 13만 원, 남성은 최대 5만원까지이며, 생애 최대 3회까지 지원받을 수 있다.

고성군보건소 관계자는 "임신 전 건강 상태를 점검하는 것은 건강한 임신과 출산을 위한 가장 중요한 시작 단계"라며 "임신을 계획 중인 군민들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





한편, 고성군은 지난해 총 24건(여성 17건, 남성 7건), 올해(11월 말 기준)는 총 79건(여성 56건, 남성 23건)의 검사비를 지원하였다.





