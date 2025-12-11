안형준 데이터처장 "데이터 총괄 조정…범정부 거버넌스 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부처별 데이터법 상위의 기본법 추진

"AI가 통계 찾아가도록 지도 만들 것"

안형준 국가데이터처장이 11일 "전체적으로 데이터를 총괄해 각 부처로 나뉘어 있는 데이터 정책들이 서로 충돌하지 않고 조화롭게 이뤄질 수 있도록 조정해나갈 것"이라고 말했다.

안 처장은 이날 대통령 업무보고 후 정부세종청사에서 이뤄진 브리핑에서 이렇게 언급했다. 그는 데이터처가 국가데이터기본법 제정을 추진하겠다고 업무보고한 것과 관련해 "데이터 전체를 커버하는 기본법을 만들 생각"이라고 설명했다.

안형준 국가데이터처장이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 부처 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

안 처장은 "(행정안전부와 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회 등에서 데이터 관련 법을 두고) 각자 하다 보니 모든 데이터에 공통돼 꼭 들어가야 하는 내용이 빠져 있다"고 짚었다. 그러면서 "지금 있는 개별 데이터 관련 법들이 (특별법으로) 우선 적용되고 나머지는 기본법에서 전체를 포괄하는 식일 것"이라고 부연했다.

또 "현재 범정부적인 거버넌스 체계가 없다"며 "기본법 안에는 범정부적으로 데이터 정책을 총괄해서 조정하고 결정할 수 있는 거버넌스 체계로서 국가데이터위원회를 구성할 생각"이라고 덧붙였다.

데이터처는 인공지능(AI) 확산 과정에서 데이터 활용을 높이기 위한 추진 과제들도 이번에 제시했다. AI가 통계 데이터를 쉽게 읽고 해석할 수 있도록 AI 친화적인 메타 데이터를 구축하는 식이다. 안 처장은 "(메타 데이터는) 생성형 AI에 통계를 물어봤을 때 쉽게 찾아갈 수 있도록 하는 일종의 '통계를 찾아가는 지도'일 것"이라고 했다.

안 처장은 "그동안에는 AI와 데이터 확충 부분이 많이 강조됐는데, 앞으로 데이터를 전문으로 하는 집단으로서 품질과 활용에 대해 균형감 있게 국민들이 데이터를 충분히 활용할 수 있도록 지원해나갈 것"이라고 말했다.





사회 문제인 자살 및 불평등 통계 연구도 추진한다. 안 처장은 "자살 통계가 지금도 있지만 자살자 숫자만 나온다"며 "경제, 사회적으로 여러 데이터베이스(DB)를 붙여서 어떤 요인이 자살로 이어지는 데 있어 영향을 미치는지 분석해 제공하려 한다"고 했다. 또 "기존에는 소득 관련 불평등만 했는데 자산, 교육, 건강 등 불평등을 만들 수 있는 지표를 살피려 한다"고 설명했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

