‘영일만에서 북극까지’… 북극협력주간 포항 특별세션, 신항로 미래 열다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.11 18:08

부산 벡스코, 영일만항 특별 세션… 북극경제이사회와 협력

국제기구·학계·산업계 한자리, 영일만항 북극 거점 전략 논의

포항이 북극을 향해 조용히, 그러나 단단하게 발걸음을 내디뎠다.


포항시는 11일 부산 벡스코 제2전시장에서 열린 '2025 북극협력주간'에서 '포항 영일만항 특별 세션'을 개최했다.

‘영일만에서 북극까지’… 북극협력주간 포항 특별세션, 신항로 미래 열다 북극경제이사회와 양해각서를 체결하고 기념촬영하고 있다(왼쪽부터 장상길 포항시 부시장, 매즈 크비스트 프레데릭센 북극경제이사회(AEC) 사무총장, 최영숙 경상북도 환동해지역본부장). 포항시 제공
올해로 10회를 맞이한 '북극협력주간'은 해양수산부와 외교부가 공동 주최하는 대한민국 대표 북극 관련 행사로, 포항시는 개최지 부산을 제외하면 지방자치단체 가운데 유일하게 참여했다.


이날 특별 세션에는 장상길 포항시 부시장을 비롯해 최영숙 경북도 환동해지역본부장, 매즈 크비스트 프레데릭센 북극경제이사회 사무총장, 류동근 국립한국해양대학교 총장, 김인현 경북 북극항로 추진협의회 위원장, 궈 페이칭 중국해양대학교 교수 등 국내·외 산·학·연 관계자 150여명이 참석했다.


또 영남대, 포스텍 등 국내외 대학과 연구기관, 포스코플로우, PICT, 포항영일항만운영 등 항만·해운과 철강 관련 기업 관계자들도 대거 참석해 북극항로 변화와 북극권 도시 간 국제협력 확대, 영일만항의 북극항로 거점 가능성에 대해 폭넓은 논의를 이어갔다.


행사에서는 영상을 통해 이강덕 포항시장의 개회사와 이철우 경북도지사의 환영사가 진행됐다.


AEC의 아비아야 칼쇠 크누센 의장은 포항의 배터리·수소 산업에 대한 관심과 북극 지역 간 지속가능한 협력 의지를 밝혔으며, 라스 쿨레루드 북극대학연합(UArctic) 총장도 포항의 북극 비즈니스 분야 역할 확대에 대한 축하의 뜻을 영상 메시지로 전했다.


기조연설에 나선 류동근 국립한국해양대학교 총장은 '북극항로와 친환경 해양도시의 연계 전략: 포항의 역할'을 주제로 포항이 글로벌 친환경 해양도시로 도약하기 위한 전략 방향을 제시했다. 이어 매즈 프레데릭센 AEC 사무총장은 북극항로와 북극 비즈니스 확대 방안을, 궈 페이칭 중국해양대 교수는 한·중 북극 관계와 협력 방향을 발표했다.


패널토론에서는 이희용 영남대 교수가 친환경 벙커링 클러스터 조성과 북극 피더 네트워크 구축 방안을, 김경태 포스텍 교수가 레이저 위성을 활용한 북극해운정보센터 연계 과학 인프라 구축 방안을 제시했다. 권래형 포스코플로우 리더는 영일만항이 북유럽 철강 수출 전진기지로서 갖는 지리적 이점과 가능성을 강조했다.


이강덕 시장은 "북극항로는 위기와 기회가 공존하는 전 지구적 과제"라며 "북극경제이사회와의 협약을 발판 삼아 영일만항이 북극항로 시대를 대비한 글로벌 물류 거점으로 도약할 수 있도록 하겠다"고 전했다.


지난 10월 아이슬란드 레이캬비크에서 이강덕 시장이 AEC 의장과 북극대학연합 총장 등을 직접 만나 교류 협력 의지를 전달하는 등의 교류를 바탕으로 이날 포항시와 북극경제이사회 간 양해각서 체결이 성사됐다.


지속가능한 경제 발전과 신북극항로 협력 확대를 위한 양해각서(MOU) 체결로 양 기관은 해양물류, 블루이코노미, 교육·역량 강화, 원주민 협력 등 다양한 분야에서 정보 교류와 공동 활동을 추진해 북극 협력 네트워크를 강화할 예정이다.


AEC 사무총장은 포항을 방문해 영일만항, 포스코홍보관, 포스텍, 이차전지종합관리센터 등을 둘러본 뒤 오는 15일 포항시청을 찾아 협약에 따른 실행계획과 향후 북극 비즈니스 확대 방안을 논의할 계획이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

