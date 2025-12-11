공연의 감동을 기부로 연결…서울문화재단 '감동잇기' 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울문화재단은 공연 관람의 감동을 문화예술 후원으로 확장하는 참여형 기부사업 '감동잇기'를 운영한다고 11일 밝혔다.

감동잇기는 공연에서 느낀 감동을 기부로 연결하는 관객 참여형 기부사업이다. 관객이 공연을 관람한 후 스마트폰을 이용해 홍보물 내 정보무늬(QR)코드에 접속하면 재단 내 기부제휴 웹사이트를 통해 온라인 기부플랫폼과 연결, 자발적으로 기부에 참여할 수 있다.

재단은 기부금 전액을 재단 문화예술 관련 사업 제작에 활용해 더 많은 시민이 문화를 향유할 수 있는 선순환 구조를 만들겠다고 밝혔다.

감동잇기 행사는 이날 서울문화예술교육센터 서초에서 진행되는 클래식 공연 관객을 대상으로 이달 16일, 20일 총 3회에 걸쳐 진행된다.

AD

재단은 문화공간인 공연장을 시민 기부의 새로운 접점으로 활용해 일상 속에서 자연스럽게 문화예술 후원을 실천하는 시민 참여 모델을 구축하고, 기부 문화 확산에 기여하고자 한다고 밝혔다.

재단은 2022년에도 민간 공연단체와 협력해 시민 참여형 기부 사업을 진행했다. 당시 지정석 판매 수익금을 문화예술 발전을 위해 기부하는 '힘내라 대학로!' 행사를 진행해 관객 5000여명의 참여를 이끌어냈다.

재단은 내년부터는 서울어텀페스타를 비롯한 서울문화재단의 주요 공연·축제 사업과 연계해 향후 문화예술 참여형 기부 문화 확산 캠페인을 본격화할 예정이다. 또한 누구나 접속해 기부에 동참할 수 있는 기부전용 웹페이지를 개설해 더 많은 시민이 시간과 장소의 제약 없이 문화예술 후원에 참여할 수 있는 환경을 마련하겠다고 밝혔다.





AD

송형종 서울문화재단 대표이사는 "서울의 예술을 풍성하게 만드는 힘은 시민 한 분, 한 분의 마음에서 비롯된다"며 "앞으로도 재단은 시민들의 마음이 예술 현장에 닿도록 문화예술의 시민참여형 기부문화를 확산해 지속가능한 예술향유 기반을 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>