티웨이항공, 1910억 자본확충…소노인터 1000억 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"최대주주 책임경영 강화·주주권익 보호"

티웨이항공이 1910억원 규모의 자본 확충에 나선다.

티웨이항공은 11일 이사회에서 재무안정성을 강화해 안정적 경영 기반을 확보하고 2026년 이후 투자를 추진하기 위해 자본 확충안건을 의결했다고 밝혔다.

AD

이번 자본 확충은 1000억원 규모의 제3자 배정 유상증자와 910억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자로 진행된다.

최대주주인 소노인터내셔널은 제3자 배정 유상증자에 시가 기준 무할인 방식으로 전액 참여한다. 기존 주주의 지분가치 희석을 최소화하고 주주권익 보호를 최우선으로 고려한 책임 경영 의지와 티웨이항공의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영한 결정이다.

주주배정 유상증자는 기존 주주의 보유 주식 수에 비례해 신주인수권이 부여되며, 청약 후 발생하는 실권주는 일반 공모 방식으로 배정된다. 이번 유상증자는 미래에셋증권과 대신증권이 공동으로 주관사를 맡는다.

티웨이항공은 조달한 자금으로 재무안정성 제고와 운영 안정성 강화, 신규 항공기 및 자재확보 관련 신규 기재 투자 등을 추진한다. 향후 중·장거리 노선 확대와 공급 효율 개선 등 매출 및 수익구조 개선을 위한 성장 전략의 핵심 기반이 될 전망이다.

또 티웨이항공은 내년 중 '트리니티항공'으로의 사명 변경과 이에 대한 절차를 순차적으로 진행, 항공기 도장을 포함한 새로운 브랜드 아이덴티티를 적용한 전면적 리브랜딩을 추진할 예정이다.





AD

티웨이항공 관계자는 "이번 자본 확충은 재무구조 개선과 미래 성장 기반을 공고히 하기 위한 장기적 투자 전략의 일환"이라며 "최대주주의 책임경영과 기존 주주 보호 원칙에 따라 안정적 성장과 수익성 개선 등을 통해 지속가능경영을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>