대구보훈청, 제복근무자 감사캠페인 ‘마이 히어로북’ 전달식 개최

제복근무자 50인 이야기 담은 동화책 배포… 자긍심·감사 문화 확산 기대

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 11일 국채보상운동기념도서관에서 제복근무자와 함께 '마이 히어로북' 전달식을 개최했다.

대구보훈청이 제복근무자 감사캠페인 ‘마이 히어로북’ 전달식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공

이번 행사는 제복근무자 감사캠페인의 일환으로 마련된 것으로, 제복근무자와 그 가족의 자긍심을 높이고 제복의 가치를 널리 알리기 위한 취지에서 진행됐다.

'마이 히어로북'은 '제복근무자 엄마아빠 50인의 이야기'를 담아 제작된 동화책으로, 제복을 입고 국민의 안전을 지키는 부모의 모습을 아이들이 자연스럽게 이해하고 존경할 수 있도록 기획됐다. 또 책을 읽는 어린이들이 제복근무자에게 감사하는 마음을 갖고 미래의 제복근무자를 꿈꾸는 계기를 마련하고자 추진됐다.

김동찬 국채보상운동기념도서관장은 "국민의 안전한 일상을 지키는 제복근무자들의 이야기가 널리 전해져 영웅으로 기억될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "마이 히어로북 전달에 협조해 주신 도서관장님과 제복근무자를 대표해 참석하신 동덕지구대장님께 감사드린다"며 "이 책을 통해 제복근무자에 대한 존경과 감사의 마음이 널리 확산하길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

