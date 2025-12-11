강원도교육청, 학생 창작도서 ‘창작.zip’ 출판기념회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원교육청, '학생 창작도서출판 프로젝트' 결실 공유

강원특별자치도교육청은 11일 횡성군 문화예술회관에서 2025 학생 창작도서출판 프로젝트 '창작.zip' 출판기념회를 개최했다.

강원특별자치도교육청은 11일 횡성군 문화예술회관에서 2025 학생 창작도서출판 프로젝트 '창작.zip' 출판기념회를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 행사는 교육과정 속에서 학생이 직접 창작한 글을 책으로 출간하고, 이를 축하하며 지역사회와 공유하는 학생 중심의 문학·출판·창작 행사다.

이번 프로젝트에는 총 19개 학급(동아리)이 참여해 책을 출판했다. 출판기념회에서는 △작가와의 만남을 통해 글쓰기 △작가 등 진로 탐색 △학급별 전시 부스가 운영되며, 학생들은 직접 자신의 책을 소개하고 창작 과정·소재·표현 방식 등을 관람객에게 설명한다. 출판기념회 이후에는 각 학급(동아리)에서 제출한 책 10권씩이 춘천·원주·강릉·삼척교육문화관 및 도교육청도서관에 전시·기증될 예정이다.

이번 프로젝트는 2022 개정교육과정에 따른 독서·인문 글쓰기 교육 강화, 학급별 책 출판을 통한 소통·협력 중심의 글쓰기 문화 조성, 실제 출판 경험을 통한 학생 작가의 진로 탐색, 지역사회와 나누는 창작 문화 확산 등의 다양한 교육적 효과가 기대된다.





이인범 문화체육특수교육과장은 "학생 스스로 창작하고 출판까지 경험하는 과정은 단순한 글쓰기 활동을 넘어, 자신의 생각을 사회와 공유하는 의미 있는 성장의 발판이 된다"며 "앞으로도 교육과정 속에서 학생들이 더 많은 창작 활동을 할 수 있도록 학교와 지역이 함께 지원해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

