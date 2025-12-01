산업부·코트라, 경제자유구역청과 日 후쿠오카서 항만·물류 투자유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'경제자유구역 일본 투자유치 IR' 행사

콜드체인·전자상거래·복합물류 특화단지 투자유치

물류 로보틱스 협력도 추진

경제자유구역 활용 지역투자 유치로

한일 물류 공급망 협력 기대

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 10일부터 사흘간 일본 후쿠오카에서 '경제자유구역 일본 투자유치 IR' 행사를 열었다고 12일 밝혔다.

산업통상부와 코트라는 10일부터 사흘간 일본 후쿠오카에서 ‘경제자유구역 일본 투자유치 IR’을 개최했다. 항만물류 투자유치 IR이 진행된 행사장 현장의 모습. 코트라

이번 행사는 항만·물류 분야 일본 큐슈 지역 잠재투자가를 대상으로, 우리나라의 투자매력과 경제자유구역 소개 및 외국인 투자 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

후쿠오카 및 큐슈 지역은 우리나라와 가까운 일본 서부 지역의 물류 관문이라는 특성을 갖고 있다. 이 때문에 양국 간 해운물류가 집중된다. 물류 인프라와 연계한 로봇, 자동화 산업도 발달해 있다.

행사에는 산업부, 코트라, 인천·부산진해·경기 경제자유구역청, 일본 대표 항만·물류 기업인 일본통운, 미쓰이소꼬, 고쿠라 운송 등의 관계자 100여 명이 함께했다. 이들은 항만·물류 IR을 접하고 주요 투자가 및 유관기관을 방문했다.

전날 열린 항만물류 IR에서는 인천, 부산·진해, 경기 경제자유구역청이 지역 내 콜드체인 특화단지, 전자상거래 특화구역, 복합물류 단지 프로젝트를 발표했다. 이어 일본 물류 컨설팅사인 제이앤케이(J&K) 로지스틱은 우리나라에 진출한 일본 물류기업의 실제 투자사례를 소개했다. 참가자들은 일본의 산업용 로봇 대표기업인 야스카와전기 본사도 방문해 일본 AI 로봇 산업 동향을 살폈고 한국 경제자유구역이 제공하는 투자 인센티브 소개와 항만·물류 인프라 협력 가능성을 협의했다.

박성우 산업통상부 경제자유구역기획단 정책기획팀장은 "이번 행사는 일본의 주요 항만·물류기업 100여 개사를 초청해 경자청들이 일본기업과 협력을 모색하는 자리"라고 설명하며 "경제자유구역청별 산업·지역별 특화 프로젝트를 소개하고 일본 기업들과 맞춤형 상담을 통해 양국 간 항만·물류 분야 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





김태형 인베스트코리아 대표도 "글로벌 물류 허브로서 한국이 가진 투자매력을 일본기업에 알리는 자리였다"며 "특히 경제자유구역 내 항만·물류 프로젝트를 중심으로 협력이 이뤄지면 한일 양국의 공급망 효율성 및 안정성 향상에도 도움이 될 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

