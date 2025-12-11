SNT홀딩스, 전환사채·교환사채 발행… 재무전략 새 판 짜다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNT홀딩스 전환사채 300억원, 자회사주식 대상 교환사채 1184억원 발행



자산확충 통한 지주회사 체제 강화, 해외·미래 성장동력 투자 등 재원 마련

SNT홀딩스가 전환사채와 자회사 주식을 담보로 한 교환사채 발행을 동시에 결정했다.

홀딩스는 12월 11일 이사회 결의를 통해 전환사채 300억원(전환가액 6만 3086원, 47만 5541주(3.1%))과 홀딩스 보유 중인 SNT다이내믹스 주식 대상 교환사채 771억원(교환가액 4만 9871원, 154만 6994주(4.7%)), SNT에너지 주식 대상 교환사채 413억원(교환가액 4만 2605원, 96만 8293주(4.7%)), 총 1484억원을 발행한다고 공시했다.

홀딩스는 이번 발행의 목적에 대해 자산 확충을 통한 재무구조 개선으로 지주회사 체제를 강화하고, 동시에 지속 성장을 위한 신기술 투자 재원을 확보하기 위한 것이라고 설명했다.

회사는 최근 채권시장의 경색으로 인한 고금리 기조에도 불구하고 표면이자율 0%(만기보장수익률 1%)라는 초저금리 조건으로 자금을 조달함으로써 회사의 재무건전성을 유지하면서 필요한 재원을 확보할 수 있다고 평가한다.

이번 전환사채·교환사채는 주가하락 시 전환·교환가액을 조정하는 리픽싱(refixing) 조항이 없고, 기준가격 대비 할증 조건으로 발행돼 주주가치 희석을 최소화할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

회사는 이번 발행을 통해 낮은 유동주식비율로 인해 발생해 온 시장의 저평가 요인을 해소할 수 있는 계기가 될 것이라고 기대했다.

특히 이번 발행으로 홀딩스의 별도 기준 주당순자산가액(BPS)이 약 5300원가량 증가해 그 자체만으로도 주주가치 제고에 기여한다고 전했다.

지난 7월 14일 900억원의 교환사채 발행에 이어 두 번째 이뤄지는 이번 발행에도 IMM 크래딧앤솔루션이 투자자로 참여해 전액을 사모방식으로 인수했다.

홀딩스 관계자는 "기존 교환사채 투자의 잔액이 남아 있는 상황에서 이뤄지는 ICS의 추가 투자에 대해, ICS가 방산·에너지 분야를 주요 사업으로 하고 있는 SNT 그룹의 성장 전망을 밝게 보고 있는 것으로 이해한다"고 말했다.





전환사채는 2026년 1월 9일, 교환사채는 2026년 1월 16일 각각 발행될 예정이며, 만기는 발행 후 2년 3개월이다.

SNT홀딩스 로고.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

