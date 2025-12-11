박명균 경남도 행정부지사 퇴임 … "새로운 방식으로 지역사회 이바지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박명균 경상남도 제38대 행정부지사가 11일 퇴임하며 30년간의 공직생활에 마침표를 찍었다.

박 부지사는 이날 오전 도청 본관 4층 대회의실에서 열린 퇴임식에서 그간 공직자로서의 여정을 돌아보며 소회를 밝혔다.

이날 박 부지사는 지난 산청, 하동에서 발생한 대형산불과 사상 유례없는 집중호우로 현장에서 활동했던 때를 떠올렸다.

박명균 경상남도 제38대 행정부지사가 퇴임식에서 인사말을 건네고 있다. 경남도 제공

AD

그는 "도민 불편을 최소화하기 위해 동분서주했던 직원들과 자원봉사자들과 노력에 감사를 드린다"며 "여러분의 헌신과 따뜻한 손길은 슬픔에 잠긴 도민들에게 크나큰 위로가 됐다"라고 했다.

이어 도청 공직자들에게 "경남도민이 기댈 수 있는 최후의 보루는 여러분임을 잊지 말아 달라"라며 "지사님의 리더십을 믿고 한마음 한뜻으로 뭉쳐 민선 8기가 경남 역사에 길이 남을 성과로 기록될 수 있도록 힘써 달라"고 강조했다.

아울러 "항상 현장을 기억하고, 도민들의 목소리에 귀 기울여 달라"고 당부했다.

박 부지사는 "공직생활 30년을 이곳 경남도청에서 마무리하게 되어 영광으로 생각한다"라며 "공직 경험과 지혜를 바탕으로, 새로운 방식으로 우리 지역사회에 이바지하는 길을 찾아가겠다"고 말했다.

또 "이 작은 공직자가 걸어온 30년의 여정이 조금이나마 우리 지역사회에 보탬이 됐길 바란다"며 "새로운 영역에서 지역사회에 보탬이 되는 존재로 거듭나길 희망한다"라고 전했다.

박명균 경상남도 제38대 행정부지사의 퇴임식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공

경남 산청 출신인 박명균 부지사는 행정안전부 생활안전정책관, 예방정책국장 등을 거쳐 2024년 9월 2일부터 2025년 12월 10일까지 제38대 경남도 행정부지사를 지냈다.

경남도는 박 부지사가 재임 기간 경남 행정의 중심에서 공직에 대한 열정과 책임감으로 도민을 위한 헌신을 아끼지 않았고 경남 발전에 중요한 역할을 담당하며 괄목할 성과를 끌어냈다고 평가했다.

지난 1년 3개월간의 임기 동안 거제~통영 고속도로 등 주요 사업의 정부 예비타당성 조사 통과, 도정 역사상 처음으로 국비 11조원 시대 개척, 남해안 글로벌 관광거점 조성, 거창·남해 도립대와 국립창원대 통합, 전국 최다 글로컬 대학 지정, 경남도민 연금 등 민선 8기 도정의 크고 작은 성과에 이바지했다고도 전했다.





AD

박 부지사는 내년 전국동시지방선거 진주시장 출마 예상자로 거론되고 있다. 그는 퇴임 이후 선거 출마를 위한 행보를 본격화할 것으로 전망된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>