이준석 "특검 출석 거부 사실 아냐…상식적 일정이면 조사 임할 것"

김건희 특검팀, 이준석 12일 출석 요구

이준석 "변호인 해외 체류, 귀국시 조사"

이준석 개혁신당 대표는 11일 민중기 특별검사팀이 '이 대표가 특검 출석 요구를 사실상 거부하고 있다'고 밝힌 것에 대해 "명백히 사실과 부합하지 않는다"고 반박했다.

개혁신당 이준석 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

개혁신당은 이날 오후 '특검 소환에 관한 이준석 당대표 입장' 언론 공지를 통해 "이 대표는 지금도 특검이 상식적인 일정 조율에 나선다면 즉시 출석해 성실히 조사에 임할 것임을 다시 한번 분명히 밝힌다"고 했다.

개혁신당은 "이 대표는 그동안 언제든지 조사에 적극 임하겠다는 입장을 일관되게 밝혀왔다"며 "정기국회와 임시국회 등 국회의원에게 부여된 각종 일정을 소화하면서도 특검 조사에 응하기 위해 새벽, 심야, 공휴일 등 가능한 모든 시간대를 열어두고 출석 일정을 다각도로 제안했다"고 설명했다.

이어 "또 변호인이 현재 해외에 체류 중임을 특검에 설명하고, 귀국 즉시 입회해 조사에 참여하겠다는 의사도 함께 전달했다"며 "이에 대해 특검 역시 당시에는 긍정적인 취지로 답변한 바 있다"고 했다.

개혁신당은 "그럼에도 불구하고 특검 측은 저희가 제안한 시간들을 '모두 거절'한다는 입장만을 회신했다"며 "특검이 그동안 조사를 진행할 수 있는 시간과 여건은 충분했음에도 현실적인 협의 없이 특정 일자를 일방적으로 통보한 뒤, 마치 대표가 출석하지 않는 것처럼 비치는 언급을 하는 것은 사실과 다르다"고 강조했다.

앞서 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특검팀의 박노수 특별검사보는 이날 정례브리핑에서 이 대표에게 12일 오전 10시 피의자로 출석할 것을 요구하는 출석요구서를 보냈다고 밝혔다.

다만 박 특검보는 이달 초부터 이 대표와 출석 일자를 조율했고 주말 조사 일정까지 제시했으나 이 대표 측에서 이달 중에는 어렵다며 사실상 출석을 거부하고 있다고 했다.





박 특검보는 "이 대표는 2022년 실시된 제20대 대선, 8회 지방선거 및 제21대 국회의원 보궐선거 당시 윤석열 전 대통령의 공천 개입 정황을 알린 사실이 있다"며 "윤 전 대통령 등의 공천개입 의혹을 규명하기 위해선 이 대표의 진술에 대한 확인이 반드시 필요한 상황"이라고 설명했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

