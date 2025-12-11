경기도교육청, 지역 기반 미래교육 모델 실현…특화모델 확산 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역교육협력 특화모델 선도교육지원청 최종보고회 성료

고양, 구리·남양주, 부천, 안양·과천, 용인, 이천 6개 선도교육청 참여

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 남부청사 대강당에서 '2025 지역교육협력 특화모델 R&D 선도교육지원청 최종보고회'를 열고 특화모델 성과와 현장 적용 방안을 공유했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 남부청사 대강당에서 '2025 지역교육협력 특화모델 R&D 선도교육지원청 최종보고회'를 열고 있다. 경기도교육청 제공

행사는 도내 유·초·중·고 교원, 선도교육지원청·유관 기관·지자체 담당자, 교직원 등 200여 명이 참여했다.

특화모델은 지역교육협력을 기반으로 학생 특성과 교육 여건을 반영해 지역의 교육 현안을 해결하고 미래 사회 변화에 대응하기 위한 것으로 고양, 구리·남양주, 부천, 안양·과천, 용인, 이천 등 6개 선도교육지원청과 전문 연구진이 공동 연구·개발에 참여했다.

선도교육지원청별 연구·개발의 주요 내용은 ▲(용인) 소규모 중등학교 거점형 공유학교 ▲(부천) 이주 배경 학생 학교적응 지원 '위더스 공유학교'▲(안양·과천) 지자체·지역기관 연계 지역교육협력 ▲(고양)늘봄 정책 연계 '늘봄애(愛)다잇다'▲(구리·남양주) 지역 특성 기반 국제교류 'G-FIT'공유학교 ▲(이천) 대학·기업 연계 '노벨과학공유학교'등이며 보고회에서는 특화모델 시범 프로그램과 성과가 발표됐다.





도교육청은 월간 워크숍과 전문가 자문 등을 통해 선도교육지원청과 협력을 지속하고 특화모델 R&D 연구개발 결과를 이후 정책에 반영해 학생 맞춤형 지역교육 생태계를 강화할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

