보성 말차 '보성차 제2부흥기' 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.





전 세계적인 말차 열풍이 프리미엄 식품·웰니스 시장을 중심으로 확산하면서 한국 차산업이 새로운 성장 기회를 맞이하고 있는 가운데, 대한민국 녹차수도 보성이 '보성차의 제2부흥기'를 향한 본격적인 도약에 나서고 있다.

보성군은 국내 차 생산량의 34%를 차지하는 최대 주산지로, 올해 역대 최대 규모인 80억 원을 투입해 재배 환경 현대화를 추진하고 있다.

보성군의 봇재 '그린다향' 카페에서 판매하는 보성 말차 제품 모습. 보성군 제공

AD

스마트 생육 관리 시스템 구축, 평지형 다원 조성, 기계화 수확 확대, HACCP 기반 가공시설 확충 등 생산 전반을 과학화·표준화하며 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 국제유기인증(유럽·미국 기준) 면적을 80㏊까지 확대해 고품질·친환경 기준을 충족하는 체계를 완비했다.

국내 농업이 직면한 고령화와 노동력 부족 속에서도 보성군의 기술 혁신은 생산성 향상으로 이어졌다. 단위 면적당 생산량은 2014년 100.3kg에서 2024년 127.8㎏으로 약 27% 증가하며 지속 가능한 생산 기반을 확보했다.

세계적인 말차 수요 증가로 보성산 차 수출량은 최근 몇 년간 증가세를 보이고 있으며, 시장 변동에도 불구하고 전체 흐름은 우상향을 유지하고 있다. 특히 지난 11월 1일 경주에서 열린 '2025 APEC 한중 정상회담' 만찬 후식으로 '보성녹차'가 공식 제공되며 국제적 신뢰도가 다시 한번 확인되기도 했다.

국내에서도 보성산 차 제품에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다. 보성군은 온라인 플랫폼(보성몰·우체국 쇼핑 등)을 통한 비대면 판매 확대, 전국 박람회 참가, 직거래장터 운영 등을 통해 내수 기반을 강화하며 안정적인 유통망을 구축해 왔다.

이러한 유통 기반 확충과 말차 수요 증가가 맞물리면서 국내 시장에서는 말차는 물론 녹차 제품 전반의 판매가 급증해 공급이 수요를 따라가지 못하는 현상도 나타나고 있다.

보성녹차가공유통센터에 따르면, 최근 5년간 연평균 약 130톤의 찻잎을 수매해 이 중 약 80%를 판매하고 나머지는 재고로 유지해 왔다. 그러나 올해는 총 246톤을 수매했음에도 전량을 즉시 판매하거나 계약을 체결했으며, 전년도 이월 재고 또한 모두 판매가 완료된 것으로 확인됐다. 현장에서는 '차 구하기 대란'이라는 표현까지 나오고 있다.





AD

보성차생산자조합 서상균 조합장은"올해는 조합 창고에 재고가 남지 않을 정도로 차 판매가 호조를 보였다"라며 "시중에서도 말차를 포함한 차 수요가 예상보다 빠르게 증가해 곳곳에서 품귀 현상이 나타날 정도로 시장 분위기가 뜨겁다"고 말했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>