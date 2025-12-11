코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 상승 출발한 코스피가 장중 하락 전환해 4110대에서 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전일 대비 24.38포인트(0.59%) 밀린 4110.62로 장을 마감했다. 앞서 지수는 전일 대비 28.32포인트(0.68%) 오른 4163.32로 개장한 뒤 한동안 횡보했으나 오후 장에 접어들면서 상승분을 모두 토해냈다.

개인과 외국인이 각각 4038억원, 3462억원을 순매수하며 모처럼 동반 '사자'를 외쳤으나, 기관이 홀로 7711억원어치를 내다 팔며 지수를 짓눌렀다. 코스피200 선물시장 역시 개인과 외국인이 나란히 1553억원, 1122억원을 순매수한 반면 기관 홀로 2930억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조로 마무리했다. SK하이닉스(-3.75%), 현대차(-2.31%), HD현대중공업(-2.10%), 한화에어로스페이스(-2.06%), 삼성전자(-0.65%), 기아(-0.41%)가 내린 반면 LG에너지솔루션(1.02%), 두산에너빌리티(0.65%), KB금융(0.24%), 삼성바이오로직스(0.24%)는 올랐다.

임정은 KB증권 연구원은 "연방공개시장위원회(FOMC) 안도감이 유입되며 상승 출발했으나 SK하이닉스 등 대형주 투자경고 종목 지정에 투심이 위축됐다"며 "선물옵션 만기일 변동성 확대를 향한 경계감에 혼조세가 연장됐다"고 총평했다. 이밖에 오라클 매출 부진으로 인공지능(AI) 거품론이 재부각된 점도 투자심리를 악화한 요인으로 지목됐다.

'투자경고'는 거래소 3단계 위험등급 (투자주의→투자경고→투자위험) 중 2단계로, 미수 또는 신용융자 매수가 제한되며 매매거래 정지 가능성도 있다. SK하이닉스의 투자경고 종목 해제 여부 최초 판단일은 오는 24일이다.

같은 날 코스닥은 전일 대비 0.36포인트(0.04%) 내린 934.64로 마무리했다. 앞서 지수는 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59로 개장한 뒤 한때 929.56까지 떨어졌으나 이후 하락분을 일부 만회하며 약보합으로 마감했다. 개인과 외국인이 각각 492억원, 355억원을 사들인 반면 기관은 362억원을 순매도했다.

코스닥은 에코프로(-3.42%), 에이비엘바이오(-3.30%), 에코프로비엠(-3.18%), 펩트론(-2.85%), HLB(-1.43%), 코오롱티슈진(-1.33%), 삼천당제약(-1.04%), 리가켐바이오(-0.85%), 알테오젠(-0.66%), 레인보우로보틱스(-0.32%) 등 시총 상위 10위 전 종목이 하락했다.





업종별로는 손해보험(+16.79%)의 강세가 두드러졌고 도로 철도 운송(+8.04%), 음료(+3.79%), 건축자재(+3.00%)가 뒤를 이었다. 반면 석유 가스(-1.84%), 반도체(-1.65%), 게임 엔터테인먼트(-1.55%)는 조정을 받았다.





