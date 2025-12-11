박현주 미래에셋 회장 “국민성장펀드, 20% 수익률 거두면 5700조원될 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

펀드 참여 민간전문가 인센티브 필요성 제기

토큰화 통한 비상장 주식 거래도 주장

국민성장펀드의 운용방향과 전략 자문을 수행하는 전략위원회의 공동위원장인 박현주 미래에셋그룹 회장이 "150조원의 펀드가 20%의 수익률을 거두면 복리 효과로 5700조원의 투자펀드가 될 것"이라고 말했다.

박 회장은 11일 오후 서울 여의도 산업은행 본점에서 열린 '국민성장펀드 제1차 전략위원회'에서 "150조원의 펀드 조성은 역사적인 출발점"이라며 이같이 밝혔다.

그는 한국의 산업환경이 개발도상국과 다르게 클러스터가 잘 갖춰져 있다며 "(펀드 투자가) 가능성이 상당히 있다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "창업자들도 똑똑한 사람이 많고 벤처 기업에서는 연 20% 수익률을 더 뛰어넘는 성과를 낼 수 있다"며 "복리효과로 인해 모두가 깜짝 놀랄 5700조원의 투자 펀드가 한국에 만들어지는 것"이라고 덧붙였다.

박현주 미래에셋 회장이 11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 '국민성장펀드 전략위원회 회의'에 참석, 모두 발언을 하고 있다. 2025.12.11 윤동주 기자

AD

박 회장은 자신이 투자할 때 환경·인재·시스템 등 세 가지를 고려해 판단한다고 말했다. 그러면서 환경과 인재는 충분히 갖춰져 있다며 "투자전문가의 지원을 통한 정직한 의사결정이 필요하다"고 강조했다.

민간 전문가들이 일할 수 있는 환경 조성이 필요하다고도 주장했다. 박 회장은 "민간 전문가들이 헌신적으로 일할 수 있도록 보상 체계가 있었으면 한다"며 "수익의 0.01%라도 주어진다면 매우 많은 보상일 것"이라고 말했다.





AD

또 토큰화를 통한 비상장 주식 거래가 필요하다고도 했다. 그는 "비상장 주식을 토큰화해서 디지털 거래소에서 거래할 수 있다면 VC(벤처캐피탈)이 엑시트(Exit)를 할 수 있는 기회가 생기고 한국이 혁신의 길을 가면서 금융산업이 벤처 생태계에 기여할 수 있는 길"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>