광주 경제계 "인공태양 연구시설 나주 확정 환영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일자리 창출·연구 협력 기대

"미래 에너지 산업 도약 전환점"

인공태양 연구시설 조감도.

AD

광주 경제단체가 인공태양 연구시설 조성 지역으로 전남 나주가 최종 확정된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

광주상공회의소는 11일 환영 성명을 내고 "이번 결정은 전남 나주가 지난 수년간 준비해 온 연구 인프라와 입지 경쟁력, 주민 수용성 등이 종합적으로 인정받은 결과다"며 "광주·전남이 미래 에너지 산업의 중심지로 도약하는 중요한 전환점이 될 것이다"며 이같이 밝혔다.

광주상의는 "한국에너지공과대학교(KENTECH)를 중심으로 한 에너지 연구 기반과 빛가람 혁신도시 공공기관 집적도, 에너지밸리 산업 생태계, 에너지 국가산단 등 지역의 차별화된 여건이 향후 인공태양 기술 개발과 실증, 전문 인재 양성 과정에서 큰 시너지를 창출할 것이다"며 "이번 유치 성과는 지역사회 전반의 협력으로 이뤄졌다는 점에서도 의미가 크다는 평가다. 광주·전남 상공회의소 회장단이 유치위원으로 참여해 지역의 의지를 적극 전달해 왔으며, 산·학·연 기관과 시민사회 역시 뜻을 모아 유치 활동에 힘을 보태며 지역 역량을 결집했다"고 평가했다.

이어 "이번 연구시설 유치로 10조 원대 경제적 파급효과와 1만 개 이상의 일자리 창출, 에너지 신산업 기업 집적, 글로벌 연구 협력 확대 등 지역경제 전반에 큰 파급 효과가 있을 것으로 전망된다"며 "나주뿐 아니라 광주·전남 전체가 대한민국 에너지 수도로 도약할 수 있는 중요한 기반이 마련됐다"고 설명했다.

광주경영자총협회도 이날 환영문을 내고 "과학기술정보통신부가 주관한 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업(인공태양 연구시설)의 최종 부지로 전남 나주시가 선정된 것을 지역 경제인들과 함께 진심으로 환영한다"며 "이번 쾌거는 나주시와 전남도가 한국에너지공과대학교를 중심으로 치밀하게 준비해 온 노력의 결실이자, 광주·전남이 대한민국 에너지 산업의 중심지임을 다시 한번 입증했다"고 평가했다.

또한 "이번 인공태양 연구시설이 단순한 R&D 센터를 넘어, 1조 2,000억 원이 투입되는 과학 인프라가 들어섬으로써 광주·전남 공동혁신도시는 명실상부한 글로벌 에너지 수도로 도약할 수 있는 기회를 잡았다"며 "이번 선정이 대한민국이 미래 에너지 패권 경쟁에서 주도권을 쥐는 확실한 교두보가 될 것이다"고 강조했다.





AD

이어 "이번 유치가 지역 경제에 미칠 낙수효과에 대해서도 기대감을 드러냈다. 연구시설 구축 과정에서 약 1만 명의 고용 창출과 2,000여 명의 석학 및 전문 연구 인력 유입이 예상된다"며 "나주의 에너지 인프라가 광주의 AI(인공지능) 산업 및 우수한 제조 역량과 결합할 경우, 에너지 밸리 기업 유치와 전후방 산업의 동반 성장 등 막대한 시너지를 창출할 것으로 전망한다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>