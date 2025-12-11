본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

오유경 식약처장, "먹거리 안전관리·마약중독 재활 지원"

조인경기자

입력2025.12.11 16:35

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

현 정부 중점 과제…취약계층 급식·영양 관리도 강화
'식의약 안심 50대과제'·'CDMO 특별법 제도화' 성과

식품의약품안전처가 이재명 정부에서의 역점 사업으로 식중독 안전관리와 마약중독 예방·재활 지원, 취약계층 급식·영양 관리를 꼽았다.


오유경 식약처장, "먹거리 안전관리·마약중독 재활 지원"
AD

오유경 식약처장은 11일 출입기자단 간담회에서 "현재 가장 중요하게 생각하는 것은 국민의 안전을 단단하게 지키는 일"이라며 이같이 밝혔다.


우선 식중독 안전관리 방안으로 식품 위생등급 지정과 식품 안심구역을 확대해 국민뿐 아니라 외국인 관광객의 식중독 위험을 낮춘다는 방침이다. 이는 국가 이미지 향상과 K-컬처 확산에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대했다.


오 처장은 또 마약류 예방교육과 중독자 재활 지원을 강조하며 "우리 미래 세대인 10~20대 청소년과 청년층을 대상으로 마약 폐해를 알리는 예방 교육을 중점적으로 벌여 마약에서 안전한 사회를 만들겠다"고 말했다.


노인 비율이 증가하는 사회적 변화에 맞춰 영양사가 없는 50인 미만 급식소의 안전과 역량을 강화하기 위해 노인·장애인 등 취약계층 대상 통합급식관리센터를 전국으로 확대해 나가겠다고도 약속했다. 식약처는 내년 국민 영양 안전관리, 급식 안전 지원 및 관리 강화 등 먹거리 안전 및 건강한 식생활 환경 조성에 총 1885억원을 투입할 계획이다.


오 처장은 또 유전자변형식품(GMO) 완전표시제 도입과 관련, "식약처 검사에서 안전성을 통과한 식품을 대상으로 소비자 알권리를 위해 적용한다"며 "산업계 입장 등을 감안해 단계별 기준을 만들어 가겠다"고 했다.


인공지능(AI)을 활용한 의료제품이 증가하는 상황에 대해서는 "사이버 보안이 가장 중요하다"며 "안심 울타리를 제공하는 것은 규제와 반대되는 개념이 아니라 산업계의 길잡이가 될 수 있는 지원이다"고 설명했다. 그러면서 "디지털 의료기기를 만드는 벤처, 소상공인들을 돕기 위해 찾아가는 설명회를 기획하고 더 확대해 나갈 예정"이라고 했다.


오 처장은 2022년 윤석열 정부 초대 식약처장에 임명된 이후 올해 6월 이재명 정부에서 유입되면서 3년 이상 식약처를 이끄는 '역대 최장수 식약처장'이 됐다.


그는 올 한해 가장 의미 있던 성과로 지난달 '식의약 안심 50대 과제' 발표와 '의약품 위탁개발생산(CDMO) 규제지원특별법', '국제식품규격위원회(코덱스) 가공과채류분과위원회 의장국 선출' 등을 꼽았다. 특히 의장국에 선출되면서 김치에 들어가는 배추의 국제 표준 영문명을 기존 'Chinese cabbage'에서 'Kimchi cabbage'로 바꾸는 등 세계 시장에서 K푸드의 위상을 높이는 데 앞장섰다.


이밖에 최근 마운자로, 위고비 등 비만치료제가 오남용되고 해외에서 반입 시도가 이뤄지는 데 대한 대응을 묻는 질문엔 "비만치료제를 관광 상품처럼 사 오는 행위는 이미 원천 차단하고 있다"며 "해외에서 직접 처방받아 소량을 반입하는 경우에도 관세청이 서류 요건을 엄격히 확인하고 있다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

오 처장은 또 지난 9월 인천 송도에서 열린 바이오산업 지원방안 관련 간담회에서 제약업계가 바이오시밀러의 임상 3상을 면제해 달라고 제안한 데 대해서는 "민관협의 TF를 발족해 안전에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 임상 3상을 면제하는 가이드라인을 내년 초까지 만들기 위한 작업을 하고 있다"고 답했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기