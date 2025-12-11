강원도, 아토피·천식 예방관리사업 성과대회 개최

아토피·천식 예방관리 우수사례 공유·우수기관 시상
강원특별자치도와 강원특별자치도 아토피·천식 교육정보센터(센터장 권재우, 강원대학교병원 알레르기내과 교수)는 11일 춘천 세종호텔에서 '2025년 아토피·천식 예방관리사업 성과대회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 센터, 시군 보건소, 안심학교(어린이집 포함)* 등이 한 해 동안 추진한 사업의 성과를 공유하고 우수사례를 나누기 위해 마련되었으며, 관계기관에서 약 80명이 참석했다.
성과대회에서는 올해 예방관리사업을 모범적으로 수행한 기관과 유공자에 대한 시상도 함께 진행됐다.
우수기관에는 홍천군보건소, 홍천군 희망어린이집, 철원군 공립새롬하나어린이집이 선정되어 도지사 표창이 수여됐으며, 이 밖에도 우수 보건소·안심학교 등 총 18개 기관 및 유공자에게 센터장상이 수여됐다.
또한 센터에서 주관한 '아토피·천식 예방관리 그림·영상 공모전' 수상작(9점)에 대한 시상도 함께 이루어져, 참여 학교·유치원·어린이집 관계자들이 뜻깊은 시간을 함께했다. 공모전 수상작은 강원특별자치도 아토피·천식 교육정보센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
박명옥 강원특별자치도 보건식품안전과장은 "앞으로도 도민 누구나 알레르기 걱정 없이 건강한 일상을 누릴 수 있도록 예방관리사업 지원을 지속하고, 안전한 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>