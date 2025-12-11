부산도시공사, ISO 45001 갱신 심사 ‘적합’…국제표준 안전보건경영체계 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 이달 8~9일 진행된 ISO 45001 갱신 심사에서 '적합' 판정을 받으며 국제표준 안전보건경영체계를 지속 유지하고 있다고 11일 전했다.

ISO 45001은 사업장의 안전보건 위험요인을 체계적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 국제 규격으로, 조직의 안전보건경영체계 구축과 이행, 개선 수준을 종합적으로 평가하는 제도다.

부산도시공사는 2019년 ISO 45001 최초 인증을 획득한 이후 매년 정기 심사를 통해 안전보건경영시스템의 적합성과 운영 실효성을 점검받아 왔다. 이번 갱신 심사에서도 전 항목에서 지속적인 개선 활동과 관리체계의 적정성이 인정돼 공사의 안전경영 수준이 국제표준에 부합함을 다시 한번 입증했다.

심사 과정에서는 CEO 및 안전관리실장을 비롯해 시설재생처, 자산관리처, 단지사업처 담당자와의 심층 인터뷰가 진행되며 부서별 안전보건경영체계 운영 현황이 종합적으로 점검됐다. 또 에코델타시티 24BL 현장 실사를 통해 위험성평가와 안전관리계획, 재난·비상대응 체계 등 현장 적용성과 실행력도 확인됐다.

심사보고서에 따르면 공사는 안전보건 방침과 목표의 체계적 수립과 이행, 법규 및 기타 요구사항에 대한 정례적 이행평가, 전 사업장 위험성평가와 개선조치 관리, 경영진 주관의 안전보건활동 점검 등 전반적인 시스템 운영에서 높은 평가를 받았다. 공사는 또한 심사 과정에서 제시된 개선 권고사항에 대해 현장 적용 여부를 다시 점검하고, PDCA(계획-실행-점검-개선) 기반의 지속적인 개선 활동을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





AD

신창호 부산도시공사 사장은 "2019년 최초 인증 이후 매년 사후심사를 성실히 이행하며 안전보건경영체계를 꾸준히 고도화해 왔다"며 "이번 갱신 인증을 계기로 시민과 근로자가 더욱 안심할 수 있는 예방 중심의 안전보건관리를 강화하겠다"고 말했다.

부산도시공사가 ISO 45001 갱신 심사를 진행하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>