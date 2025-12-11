美 성장 둔화시 투자대응은…한화운용·JP모간 2026 시장 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"밸류에이션 부담 기술혁신이 낮출 것"

미국 경기 둔화…성장 모멘텀 타지역 분산

한화 TDF 전 빈티지 5년 수익률 톱3

현재 주식 시장의 높은 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담을 기술 혁신이 낮출 것이란 분석이 나왔다. 미국 경제가 내년 하반기 둔화하면서 성장 모멘텀이 다른 지역으로 분산될 것이란 관측도 제기됐다.

한화자산운용은 11일 서울시 영등포구 CCMM빌딩에서 제이피모간자산운용과 세미나를 열고 올해 성과와 함께 내년 시장을 전망했다.

공병희 한화자산운용 전무가 서울 여의도 CCMM빌딩에서 진행된 '한화운용XJPM 2026 LTCMA' 기자 간담회에서 인사말을 하고 있다. 한화자산운용출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2H1OT84FJE

공병희 한화자산운용 전무는 "(제이피모간자산운용과) 지난해에 이어 올해도 이렇게 뜻깊은 자리를 함께하게 됐다"며 "이 자리는 단순히 내년 금융시장을 전망하는 것이 아니라 고객 자산을 안정적으로 운용하기 위한 설계의 출발점"이라고 말했다.

이날 세미나에서 캐리 크레이그 제이피모간자산운용 글로벌마켓전략가는 '2026년 장기자본시장가정'(2026 LTCMA)을 발표했다. LTCMA는 전 세계 100명이 넘는 업계 최고 수준의 포트폴리오 매니저, 리서치 애널리스트, 전략가들의 양적·질적 정보를 결합한 연구 결과물이다. 해당 전망은 19개 기준 통화로 200개 이상의 자산군의 위험과 수익에 대한 전망을 제공한다.

크레이그 전략가는 "인공지능(AI) 기술이 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)의 독주 체제에서 벗어나 더 많은 산업과 지역으로 확산할 것"이라며 "한국을 포함한 아시아 국가들의 이익 성장률이 향후 글로벌 시장 수익률의 중요한 축이 될 것"이라고 평가했다. 이러한 기술 혁신이 생산성과 수익성을 개선해 주식 시장의 높은 밸류에이션 부담을 낮춰줄 것으로 전망했다. 글로벌 주식 시장은 지역별로 차별화된 흐름을 보일 것으로 내다봤다.

채권 시장에선 금리 정상화로 미 국채 10년물이 4.6%란 견고한 수익률을 달성할 것으로 추산했다. 전 세계 국가들이 경제적 민족주의를 표방하기 시작하면서 국방비 확대, 에너지 안보 강화 등 적극적인 재정정책이 국채 발행 증가를 수반할 것이란 진단이다. 미국의 경우 상반기 재정 부양과 AI 기반 설비투자 확대에 힘입어 강한 성장 모멘텀이 예상되지만, 하반기엔 재정효과 약화로 성장이 둔화할 전망이다.

캐리 크레이그 제이피모간자산운용 글로벌마켓전략가가 11일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 진행된 '한화운용XJPM 2026 LTCMA' 기자 간담회에서 '2026년 장기자본시장가정'(2026 LTCMA)을 발표하고 있다. 한화자산운용

제이피모간자산운용과 협업을 통해 연금 상품을 운용하는 한화자산운용은 원칙을 지키는 분산투자를 통해 변동성이 컸던 올해 경쟁력 있는 수익률을 기록했다고 밝혔다.

박현 한화자산운용 연금솔루션운용팀장은 '2025년 한화 LIFEPLUS TDF(타깃데이티드펀드) 성과'를 발표했다. 박 팀장은 "올해 높은 변동성에도 피어(Peer) 대비 개선된 수익률 기록했다"며 "안정적인 장기 성과에 집중하며, 원칙을 지킨 분산투자 결과"라고 설명했다.

한화 LIFEPLUS TDF는 전 빈티지 5년 수익률 상위 3위 이내 성과를 실현했다. 연초 이후 기준으로는 2025, 2040, 2045 등 3개 빈티지가 수익률 1위를 차지했다.

박 팀장은 "주식과 채권의 상관관계가 코로나 이후 크게 올랐었지만, 점차 하락하고 있다"며 "내년에는 정상화 흐름에 따라 자산배분 효과가 강화될 것"이라고 전망했다.





한화자산운용은 2018년 제이피모간자산운용코리아가 운용하는 역내펀드를 인수한 바 있다. 양사는 현재까지 전략적 협업 관계를 이어오고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

