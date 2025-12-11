'두둥실 출렁출렁' 순삭, 배 탄 것 맞아?… 친환경 부산항 항만안내선 첫 뱃고동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소음·진동 없는 'e-그린호' 시대 열려



"배터리충전 운항, 친환경 항만 자랑"

부산항을 가이드하는 새 선박이 등장했다. 요동도 재우고 소리없이 파도를 가르는 친환경 선박이 부산항에 첫선을 보이며 항만 안내 업무에 투입됐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 11일 부산항 북항 일대에서 국회의원, 시민단체 대표 및 항만물류 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 신규 항만 안내선인 'e-그린호'의 취항식을 갖고 본격적인 운항에 들어갔다고 알렸다.

부산항만공사에서 운영하는 항만안내선은 2005년 도입 후 20여년간 총 20만여명에 달하는 국민과 해외 내방객에 부산항을 소개하는 '부산항 알리미' 역할을 톡톡히 해왔다.

전체 탑승객 중 일반 시민과 학생이 약 70%를 차지할 정도로 부산항에 대한 국민의 이해와 친밀감을 높이는 데 크게 기여했다는 평가를 받는다.

부산항만공사는 기존 안내선 '새누리호'의 선령이 28년에 이르러 선체가 노후돼 신조선 도입을 결정했다. 이후 부산 향토기업인 ㈜강남 조선소에서 건조를 마친 뒤 지난 8월 선박을 인도받았다. 최근 4개월여간 시험 운항을 통해 안전성을 검증했다.

이번에 취항하는 'e-그린호'는 총톤수 309t, 길이 40m, 폭 11m 규모의 2층 구조 쌍동선(Catamaran)이다. 기존 안내선보다 2배 커진 규모를 자랑한다. 최대 88명이 승선할 수 있으며 최대 속도는 17노트다. 무엇보다 국내 항만안내선 역할을 하는 선박 중 '관공선 최초 환경친화적 선박 인증'이라는 타이틀을 거머쥐었다.

내연기관이 아닌 배터리를 동력으로 사용해 운항에 따른 소음과 진동이 거의 사라졌다. 매연을 배출하지 않아 탑승객들이 더 쾌적하게 부산항을 즐길 수 있다.

부산항만공사는 이번 친환경 안내선 도입이 '탈탄소화'라는 국제 해운물류 업계의 트렌드에 선제적으로 대응하는 상징적인 조치라고 설명했다. 세계 7위의 컨테이너 처리 항만이자 글로벌 2위 환적항만인 부산항의 위상에 걸맞게 품격있는 안내선을 확보한 점도 뽐낼 거리다. 부산항을 찾는 국내외 방문객에 한차원 높은 서비스를 제공하게 됐다는 것이다.

'e-그린호'는 매주 수요일 오후 2시 일반 시민을 대상으로 정기 운항한다. 승선 신청은 부산항만공사 누리집 '항만안내선 신청' 코너를 통해 가능하다. 매월 마지막 주 월요일에 다음달 승선 분에 대한 예약이 오픈된다.





부산항만공사 송상근 사장은 "e-그린호는 이름처럼 부산항을 더 깨끗하게 만드는 친환경 항만의 아이콘이 될 것"이라며 "많은 시민이 조용하고 아늑한 바다에서 부산항의 매력을 만끽하시길 바란다"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

