김포시, 상호문화도시 포럼 개최…'공존·혁신' 새 지평 열고 중장기 전략 논의

김포시, 경희사이버대·KBS와 손잡고

'상호문화도시' 본격 도약 선언

경기 김포시(시장 김병수)가 지난 10일 장기도서관에서 '2025년 김포시 상호문화도시 포럼'을 성황리에 개최하며, 상호문화도시로의 본격적인 도약을 알렸다.

김포시가 지난 10일 장기도서관에서 ‘2025년 김포시 상호문화도시 포럼’을 성황리에 개최하고 있다. 김포시 제공

이번 포럼은 김포시가 지난 7월 30일 유럽평의회(Council of Europe) 상호문화도시(Intercultural Cities, ICC) 프로그램에 가입하고, 유럽평의회 포용통합 사무국장의 방한과 함께 회원증서 수여식을 가진 이후 개최된 첫 행사다.

포럼은 시장, 시의회 의장, 김포교육지원청 교육장, 지역주민 등 200여명이 참석한 가운데 진행됐으며 ▲김포시 상호문화도시 선포식 ▲김포시, 경희사이버대학교, KBS 아나운서실 간 업무협약(MOU) ▲'Full Life 김포: 상호문화 기반의 공존·상생과 혁신전략'을 주제로 한 전문가 토론 순으로 운영했다.

특히 전문가 토론 세션에서는 서울대학교 김동욱 명예교수가 좌장을 맡고, 한양대학교 글로벌다문화연구원 박준규 원장의 주제발제에 이어 이화여자대학교 다문화연구소 장한업 소장, 이민정책연구원 박민정 교육센터장, 법무부 멘토단 소속 카를로스 고리토 멘토가 패널로 참여해, 김포시의 상호문화도시 중장기 전략과 실천 방안에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤다.

이날 김포시는 경희사이버대학교, KBS 아나운서실과의 업무협약을 통해 김포시와 경희사이버대학교는 이주민 및 이주배경 청소년에게 온라인 고등교육 기회를 제공하고, 교육격차 해소와 교육 접근성 확대를 위한 공동 노력을 약속했다.

김포시가 지난 10일 장기도서관에서 ‘2025년 김포시 상호문화도시 포럼’을 성황리에 개최하고 있다. 김포시 제공

또한, 김포시와 KBS 아나운서실과 청소년 대상 언어문화 교육, 진로 체험, 언어문화 행사 등을 함께 추진하며, 시민의 언어 감수성과 상호문화 이해 증진을 위한 다양한 협력 사업을 전개하기로 약속했다.





김병수 김포시장은 "김포는 다양성을 존중하며 외국인과 내국인이 조화롭게 어우러지는 상호문화도시로, '다름 속의 하나됨'을 포용하고 실천하며 창의성과 혁신을 이끄는 도시로 나아가겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

