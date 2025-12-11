본문 바로가기
의정부시, 주민센터 1층 '공유 거점'으로 전면 개방…소통·휴식 공간 '탈바꿈'

이종구기자

2025.12.11

김동근 시장 "열린 공간이 곧 열린 소통"…운영 확대 약속
의정부시, 주민센터·공공복합청사서 주민과 소통하는 개방 행정
전시·카페·회의실·놀이공간 등 동네 사랑방 기능 확대
송산3동 공공복합청사, 공유공간+노인일자리 연계 활용도 제고

경기 의정부시(시장 김동근)가 동 주민센터와 공공복합청사의 유휴 공간을 주민들을 위한 생활문화 및 소통 공간으로 전면 개방하며 '열린 행정'을 구현하고 있다. 행정 창구 역할에 머물렀던 동 청사가 이제 누구나 자유롭게 드나들고 머물 수 있는 생활 속 공유 거점으로 변모하고 있다.

의정부시, 주민센터 1층 '공유 거점'으로 전면 개방…소통·휴식 공간 '탈바꿈' 김동근 시장이 11일 의정부1동 주민센터 1층에 마련된 주민 공유공간을 둘러보고 있다. 의정부시 제공
의정부시는 11일 의정부1동 주민센터를 방문해 작은도서관 운영 현황과 주민 이용 여건을 점검하고 주민들과 공간 활용에 대한 의견을 나눴다. 시는 그동안 '열린 공간에서 열린 소통이 나온다'는 믿음으로 생활권에서 주민들이 자유롭게 드나들고 머물 수 있는 공유공간을 점차 늘려 왔다. 이번 현장 점검 역시 주민 생활과 맞닿은 공간 운영을 직접 살펴보기 위해 마련했다.


누구나 머무는 열린 사랑방…의정부1동 주민센터

2023년 12월 신청사로 이전한 의정부1동 주민센터는 1층 전체를 주민 중심 공간으로 재구성했다.


작은도서관과 카페, 열람석 등을 갖춘 이 공간은 일상적으로 책을 읽고 머무는 주민들의 발길이 잦은 생활 거점으로 기능하고 있다.


특히 낮 시간대에는 커다란 창으로 햇살이 드는 자리에서 책을 읽거나 차를 마시며 담소를 나누는 주민들의 모습이 자연스러운 일상이 되고 있다.


작은도서관은 연평균 약 1900명 이상이 이용하고 6894권의 자료를 보유하는 등 꾸준한 이용 흐름을 보이고 있다.


이날 방문에서는 지역 주민들과 함께 공간 이용 현황을 확인하고, 주민들이 제시한 의견을 청취하며 향후 운영 방향을 논의했다.

의정부시, 주민센터 1층 '공유 거점'으로 전면 개방…소통·휴식 공간 '탈바꿈' 김동근 시장이 11일 의정부1동 주민센터 1층에 마련된 공유공간에서 주민들과 소통하고 있다. 의정부시 제공

전시·카페·놀이공간이 한곳에…신곡1동 주민센터

2024년 7월 신청사에서 업무를 시작한 신곡1동 주민센터도 1층 전체를 개방해 '마주쉼터'라는 이름의 주민 공유공간으로 조성했다. 카페, 전시공간, 어린이 놀이공간, 주민회의실이 함께 구성돼 세대별 이용이 자연스럽게 이어지는 것이 특징이다.


전시공간은 주민이 직접 작품을 선보이는 생활문화 무대로 활용되고 있으며, 카페는 시니어클럽과 연계한 노인일자리 공간으로 운영돼 지역 어르신들의 사회 참여를 지원하고 있다.


어린이 놀이공간은 상시 개방돼 보호자와 아이들이 함께 머무는 생활 쉼터로 기능하고, 주민회의실은 사전 신청을 통해 소모임과 주민 소통의 장으로 폭넓게 이용되고 있다.


이처럼 주민센터들이 행정창구 역할을 넘어, 누구나 들러 쉬고 이야기하며 활동하는 동네 사랑방으로 자리 잡고 있다.

의정부시, 주민센터 1층 '공유 거점'으로 전면 개방…소통·휴식 공간 '탈바꿈' 의정부1동 주민센터 카페. 의정부시 제공

공유공간과 노인일자리가 연결 공공청사…송산3동 행정복지센터

송산3동 행정복지센터는 공공복합청사 1층 공실을 주민 공유공간과 노인일자리 카페로 재구성해 생활권 활용도를 높였다.


공유공간과 노인일자리 카페는 주민의 일상적 이용과 어르신의 사회 참여를 함께 지원하는 생활 거점으로 운영되고 있다.


12월부터 시범 운영에 들어갔으며, 운영 과정에서 제시된 의견을 바탕으로 이용 편의를 높이기 위한 보완 사항을 검토하고 있다.


시는 2026년부터 본격 운영에 들어갈 수 있도록 보다 안정적인 운영 체계를 마련할 계획이다.


김동근 시장은 "생활권 공유공간은 주민들이 자연스럽게 머물고 어울리며 일상의 활력을 얻는 중요한 기반"이라며 "현장에서 들은 의견을 바탕으로 이용 여건을 세심하게 살피고, 누구나 편하게 찾을 수 있는 열린 공간으로 운영해 나가겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
