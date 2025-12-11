에경원, 새 정부 국정과제에 맞춰 조직 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재생에너지정책연구실을 최고 선임 연구실로

AD

에너지경제연구원(원장 김현제)은 정부조직 개편에 따라 신설된 기후에너지환경부(이하 기후부)의 직제와 정합성을 맞추고 새 정부의 기후·에너지 분야 국정과제 이행을 지원하기 위해 12월 10일 자로 조직개편을 단행했다고 밝혔다.

우선 기후부 에너지전환정책실과의 연계성을 강화하고 소관 과제와 연계된 정책 연구를 지원할 수 있도록 기존 '전력정책연구본부'를 '에너지전환정책연구본부'로 명칭을 변경했다. 에너지전환정책연구본부는 재생에너지, 전력, 원전, 열에너지 관련 주요 정책 과제를 종합적으로 뒷받침하는 연구 기능 수행할 예정이다.

이와 함께 재생에너지 중심의 에너지 전환이라는 국정 운영 방향을 고려해 '재생에너지정책연구실'을 원내 최고 선임 연구실로 직제 순서 조정했다.

열에너지 정책 연구의 중요성 증대에 대응하기 위해 기존 '집단에너지연구실'을 '열에너지정책연구실'로 명칭을 변경하고, 에너지전환정책연구본부로 이관했다.

또한 기후부 직제를 반영하기 위해 기존 '에너지기후정책연구본부'를 '기후에너지정책연구본부'로 명칭을 변경하였다. 기후에너지정책연구본부는 기후변화 대응, 에너지효율·수요관리, 수소·신에너지 정책 등 기후·에너지 통합정책 수립과 이행을 지원하기 위한 연구 및 국제협력 활동을 수행할 예정이다.

산업통상부에 존치돼 있는 자원안보·석유·가스 등 자원산업 부문의 직제를 반영하고 정책적 지원을 지속하기 위해, 기존 '에너지산업연구본부'를 '에너지자원정책연구본부'로 명칭을 변경했다.

에너지 전반의 안보를 종합적으로 다루기 위해 기존 '자원안보정책연구실'을 '에너지안보정책연구실'로 변경했다.

에너지자원정책연구본부는 석유·가스·광물 등 에너지·자원 산업 정책과 에너지 전반의 안보 정책 지원을 위한 연구 지원 기능을 지속해 나갈 예정이다.

<관련 보직인사>

▲에너지전환정책연구본부장 박우영 (선임연구위원) ▲에너지전환정책연구본부 재생에너지정책연구실장 이승문 (선임연구위원) ▲에너지전환정책연구본부 전력정책연구실장 이대연 (연구위원) ▲에너지전환정책연구본부 원전정책연구실장 김창훈 (연구위원) ▲에너지전환정책연구본부 열에너지정책연구실장 윤태연 (부연구위원) ▲기후에너지정책연구본부장 이호무 (선임연구위원) ▲기후에너지정책연구본부 수소경제연구단장 강병욱 (선임연구위원) ▲기후에너지정책연구본부 수소경제연구단 청정수소인증연구실장 이혜진 (부연구위원) ▲기후에너지정책연구본부 기후변화정책연구실장 손인성 (연구위원) ▲기후에너지정책연구본부 에너지효율정책연구실장 김종우 (연구위원) ▲에너지자원정책연구본부장 정준환 (선임연구위원) ▲에너지자원정책연구본부 에너지안보정책연구실장 이태의 (선임연구위원)▲ 에너지자원정책연구본부 석유정책연구실장 김태환 (연구위원) ▲에너지자원정책연구본부 가스정책연구실장 노남진 (선임연구위원)





AD

▲에너지국제협력센터 해외에너지동향분석실장 오세신 (연구위원)





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>