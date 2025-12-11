송파구, 청소년정책 대통령상 수상…서울 유일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8개 청소년시설 운영·국제 팹랩 인증 획득

서울 송파구(구청장 서강석)는 10일 성평등가족부가 주관한 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’ 평가에서 대통령상을 수상했다고 11일 밝혔다. 서울에서는 송파구가 유일하고, 전국에서는 부산 기장군, 경북 경주시 등 3곳이 선정됐다.

송파구는 10일 성평등가족부가 주관한 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’ 평가에서 대통령상을 수상했다. 가운데 서강석 송파구청장. 송파구 제공.

AD

이번 평가는 전국 17개 시·도와 228개 기초자치단체를 대상으로 청소년정책 추진 성과와 정책 체계, 사업 운영 성과 등을 종합 심사했다.

구는 서울시 자치구 중 가장 많은 8개 구립 청소년수련·이용시설을 운영한다. 송파청소년센터에는 전국 최초로 실내 서바이벌 스포츠장을 만들었다. 오금청소년센터는 자치구 유일의 청소년 특화시설로, 코딩과 팹랩, 디지털 미디어 프로그램을 운영한다. 이 시설은 국내 청소년 특화시설 중 최초로 미국 MIT '국제 팹랩'(FAB LAB)’ 인증을 받았다. 지난해에만 8916명이 관련 프로그램에 참여했다.

청소년 문화공간 네트워크 '또래울', 청소년영화제, 청소년 오케스트라 등 문화·예술 활동 지원도 활발하다. 자치구 유일의 구립 청소년성문화센터(중대로4길 4)를 통해 발달 단계별 성인지교육과 찾아가는 성교육도 진행한다. 청소년 원탁토론회와 청소년참여위원회를 운영해 정책 참여 기회도 제공한다.





AD

서강석 송파구청장은 "청소년이 무엇을 필요로 하는지 묻고, 그 목소리를 정책으로 연결해 온 노력이 대통령상이라는 큰 성과로 돌아왔다"며 "청소년이 도전하고 성장하며 지역사회의 주역으로 설 수 있도록 차별화된 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>