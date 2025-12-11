신세계 센텀시티, 컨템포러리 브랜드 'MORE SEOUL' 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계 센텀시티가 구조적 실루엣과 절제된 감도로 완성되는 컨템포러리 브랜드 '모어 서울(MORE SEOUL)'을 선보인다.

모어 서울은 미니멀한 형태 속에 정교한 구조미를 담아 현대적인 감성을 표현하는 브랜드이다. 세련된 실루엣과 높은 완성도를 자랑한다.

신세계 센텀시티 '모어 서울' 매장.

연말을 맞이해 시즌오프 클리어런스 프로모션도 함께 진행된다. 전 제품을 10%~30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있으며(일부 상품 제외), 구매 고객을 위한 금액대별 사은품 혜택도 마련됐다.

40만원 이상 구매 시 에코백 1종을 100개 한정으로, 70만원 이상 구매 시 프리미엄 극세사 밍크 로브 1종을 50개 한정으로 증정한다.

대표 상품으로 부드러운 착용감과 높은 보온성을 갖춘 로잘린 캐시미어 100, 우아한 실루엣의 메이브 캐시미어 100, 클래식한 디자인과 실용성이 조화를 이룬 존 캐시 울 코트 등이 있다.





모어 서울은 12월 31일까지 신세계 센텀시티점 3층에서 만나볼 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

