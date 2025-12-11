영주시, ‘농촌신활력 커뮤니티센터’ 개관…폐교, 지역혁신 거점으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

액션그룹·주민 200여명 참여



농촌 활력 모델 구축 본격화

경북 영주시가 이산면 석포리에 조성한 '영주시 농촌신활력 커뮤니티센터'가 11일 공식 개관했다.

폐교로 남아 있던 이산동부초등학교를 리모델링해 만든 이 시설은 주민 소통과 협업을 중심으로 지역 역량을 결집하는 농촌신활력플러스사업의 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

이날 개관식에는 신활력플러스사업을 이끄는 액션그룹 구성원과 지역주민 등 200여명이 참석했다. 참석자들은 테이프 커팅을 시작으로 사업 성과 보고, 시설 견학, 액션그룹이 참여한 프리마켓 등으로 이어지는 다채로운 프로그램을 함께하며 센터의 첫 문을 열었다.

커뮤니티센터는 총 대지 9300㎡, 건물 834.4㎡ 규모로, 실내 교육·회의·체험 공간뿐 아니라 캠핑장, 야외무대, 잔디광장까지 두루 갖춰 주민 누구나 편히 방문할 수 있는 복합 문화공간으로 꾸며졌다. 영주시는 이 공간을 액션그룹 활동과 다양한 주민 프로그램이 운영되는 중심 무대로 삼아 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

이번 시설 개관은 영주시가 추진 중인 농촌신활력플러스사업의 대표적 성과로 평가된다. 이 사업은 지역의 시설, 인력, 조직 등 다양한 자원을 연계해 특화산업을 육성하고 일자리를 창출하며 농촌의 자립적 성장 기반을 강화하는 농림축산식품부 공모사업이다. 영주시는 2021년 사업 대상지로 선정된 뒤 2025년까지 국비 49억 원을 포함한 총 73억 원을 투입해 사업을 추진하고 있다.





유정근 영주시장 권한대행은 "영주시 농촌신활력 커뮤니티센터는 주민이 직접 농촌의 미래를 설계하고 실행하는 혁신의 장"이라며 "공동체 활성화와 농촌 혁신의 중심 거점으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영주시가 농촌신활력 커뮤니티센터 개관 테이프 커팅식을 갖고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

