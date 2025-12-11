부산시교육청, 2026년도 예산 5조 5317억원 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“다함께 미래로, 앞서가는 부산교육” 비전, 무상교육·맞춤지원 박차

부산시교육청은 2026년도 교육비특별회계 예산을 확정하고 '다 함께 미래로, 앞서가는 부산교육'을 비전으로 내세워 사립유치원 전면 무상교육과 학생 맞춤 지원 등 김석준 교육감의 주요 교육정책 추진에 속도를 낼 계획이다.

11일 부산시의회 본회의 의결을 거쳐 확정된 2026년도 본예산은 총 5조 5317억원으로, 전년도 대비 1966억원(3.7%) 늘어난 규모다. 부산시교육청은 기초학력 보장부터 디지털 역량 강화까지 학생 성장 전반을 지원하고 교육 혁신을 체계적으로 추진하는 데 예산 편성의 중점을 뒀다.

우선 교육복지 강화를 위해 사립유치원 무상교육에 442억원을 추가 편성해 학부모의 교육비 부담을 줄이고 유아교육의 공공성을 높이기로 했다.

여기에 중학교 신입생 체육복 지원 사업에 18억원을 반영하고, 당뇨병·난치병 등 건강 취약 학생의 치료비 지원에 4억원을 투입해 교육격차 완화와 보편적 교육복지 기반을 강화한다.

또 학력 신장과 학습격차 해소를 위한 지원도 확대해 초·중등 학력 신장 프로그램에 134억원을 배정하고, 점프업 윈터스쿨과 수학·과학스쿨, 중학교 자기주도학습 기반 조성 등 단계별 맞춤형 학습지원 사업에 44억원을 투입할 예정이다.

학생들의 심리와 정서를 체계적으로 지원하기 위한 노력도 강화된다. 학생 맞춤 통합지원 사업에 23억원을 반영해 학교·교육지원청·시 교육청이 연계하는 지속 가능한 지원 체계를 마련하고, 이를 기반으로 학생 중심의 심리·정서·안전 지원을 보다 촘촘하게 구축할 계획이다.

또 부산의 지역 특성을 반영한 해양교육을 활성화하기 위해 49억원을 투입해 '부산의 해양과 미래교과서'를 개발하고, 학생들이 해양 환경을 보다 체계적으로 학습할 수 있는 교육 콘텐츠도 확충한다.

디지털 전환을 위한 기반 조성에도 힘을 싣는다. 교육디지털원패스와 AI 클라우드 서비스 도입에 18억원을 투입해 학생들의 학습기록을 초등학교 입학부터 고등학교 졸업까지 체계적으로 관리하는 디지털 학습환경을 구축하고, 지난 9월 정식 개통한 AI 비서 'PenGPT'의 운영을 확대해 교원의 행정업무 부담을 줄여 교사가 수업과 학생 지도에 더 집중할 수 있는 학교 업무환경을 조성한다.

이와 함께 학교 운영의 안정성을 높이기 위해 물가 상승 요인을 반영해 학교운영비를 전년 대비 8.27% 인상하고, 학생과 교직원이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육활동에 전념할 수 있도록 학교 교육환경 개선과 교육지원 기능 강화를 위한 다양한 사업도 지속 추진할 방침이다.





김석준 교육감은 "이번에 확정된 2026년도 예산안이 학교 현장에서 차질 없이 추진될 수 있도록 교육과정과 연계한 집행계획을 체계적으로 마련하겠다"며 "필요한 예산을 적기·적소에 투입해 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

