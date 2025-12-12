본문 바로가기
인천시, 내년 '외로움돌봄국' 신설…민관 협력체 '외로움 대응단' 가동

박혜숙기자

입력2025.12.12 11:52

인천시가 사회적 고립과 외로움 해소를 지원할 '외로움돌봄국'을 내년 신설하기에 앞서 민관 협력체인 '외로움 대응단'을 가동했다.


시는 11일 유정복 인천시장을 비롯해 유관기관 관계자, 시민 등 200여명이 모인 가운데 외로움 대응단 발대식을 열었다. 참석자들은 '어떤 시민도 외로움 속에 방치되지 않는 지역사회를 만들겠다'고 선서하며 '외로움 제로(ZERO) 인천' 실현 의지를 다졌다.


인천시, 내년 '외로움돌봄국' 신설…민관 협력체 '외로움 대응단' 가동 11일 인천시청에서 열린 '외로움 대응단' 발대식에서 유정복 인천시장과 참석자들이 희망비행기를 날리고 있다. 인천시
시는 고립, 은둔, 고독사 등 외로움과 관련된 정책을 전담하는 '외로움돌봄국'을 내년 1월 신설한다. 시는 '들여다 보다'(예방·발굴), '연결해 보다'(정서·일상회복 지원), '함께 해보다'(지역사회자원 연계)의 3대 전략을 추진하며 외로움 위기 이전 단계부터 신속 대응할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.


외로움 대응단은 종합사회복지관, 청년미래센터, 가족센터, 기초정신건강복지센터 등 유관기관과 협력해 대상자별 정서·일상 회복을 지원한다. 또 지역사회 복지 사각지대 발굴과 서비스를 연계하는 명예사회복지공무원, 생명지킴이, 지역사회보장협의체 등과 고립·은둔 의심 가구를 발굴할 예정이다.


보건복지부의 '고립 은둔 청년 실태조사 연구'에 따르면 고립·은둔 청년은 전체 청년의 5% 수준으로 인천에선 약 3만9000명으로 추산된다. 또 지난해 기준 인천시의 1인 가구는 41만2000 가구로, 전체 가구의 32.5%를 차지하며 매년 6%씩 증가하는 추세다. 특히 25∼34세(20.7%)와 60∼69세(19.1%)의 1인 가구 비율이 높아 청년과 고령층에서 외로움 문제가 심화하고 있다.


최근 인천연구원의 조사에서도 인천 고령자(60~80세)의 70.8%가 '외로움을 느낀다'고 응답하는 등 외로움은 새로운 사회적 문제로 부각되고 있다. 인천에서 지난해 고독사와 자살로 인한 사망자는 각각 260명, 935명으로 집계됐다.


유 시장은 "외로움 대응단 발대식은 외로움 문제를 개인의 문제가 아닌 사회적 과제로 지역사회가 함께 해결하겠다는 약속의 자리"라며 "공공과 민간이 협력해 안전한 도시를 만들겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
