가평군, ITX 타고 떠나는 '어비계곡 겨울나라' 철도관광상품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, 열차 타고 즐기는 겨울테마여행

축제와 관광지 원스톱 구성

경기 가평군은 오는 20일부터 시작하는 '2025 어비계곡 겨울나라' 축제와 연계한 겨울테마여행 철도관광상품을 출시했다고 11일 밝혔다. 군은 코레일관광개발㈜과의 업무협약을 기반으로 ITX-청춘 열차를 활용한 테마형 관광상품을 지난 4월부터 추진해 왔다.

'2025 어비계곡 겨울나라' 축제 포스터. 가평군 제공

AD

내년 2월 19일까지 운영되는 이번 상품은 '작은마을이 만든 반짝이는 겨울이야기'를 주제로 매주 토요일과 성탄절에 운영된다. 여행 프로그램은 △어비계곡 겨울나라 축제 △가평 베고니아새정원 △에델바이스 스위스마을을 잇는 가평 겨울 대표 코스로 구성됐다. 여행은 용산역에서 ITX-청춘열차를 타고 청량리역을 경유해 청평역에 도착한 뒤 전용 차량으로 이동하는 방식으로 진행된다.

어비계곡 겨울나라 축제장에서는 전통팽이치기, 회전 눈썰매, 전통썰매, 이글루·빙벽 포토존 등 다양한 겨울 체험이 마련돼 있다. 중식 후에는 베고니아새정원을 방문해 온실 그린하우스, 물의 정원, 미디어아트 인피니티존 등 이국적인 겨울정원을 둘러볼 수 있다. 이어 스위스풍 건축물이 조성된 '에델바이스 스위스 테마파크'에서 알프스 분위기를 체험하는 일정으로 마무리된다.

상품 요금은 왕복 열차비, 차량비, 입장료, 식사 1회가 포함된 1인 7만9000원으로 구성돼 있다. 예약은 코레일관광개발 홈페이지와 고객센터를 통해 가능하다.





AD

가평군 관계자는 "어비계곡 겨울나라와 연계한 철도관광상품이 가평의 새로운 겨울 관광명소로 자리 잡아서 최근 수해로 침체된 지역 관광과 경제 회복에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>