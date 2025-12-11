가평 보납산·늪산 생태통로 80년 만에 연결…생태계 복원 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, 단절된 생태축 복원

야생생물 다양성 확대 기대

지난 80여 년 동안 도로와 철도 개설로 단절됐던 가평 보납산과 늪산간 생태통로가 조성돼 지역 생태계 복원에 큰 도움이 될 전망이다.

서태원 가평군수 등 참석자들이 지난 10일 가평읍 읍내리에 조성된 '보납산늪산 생태통로' 준공식을 갖고 있다. 가평군 제공

가평군은 지난 10일 가평읍 읍내리에 조성된 '보납산·늪산 생태통로' 준공식을 갖고 "지역 생태계 가치가 복원되는 전환점을 맞게 됐다"고 밝혔다.

이날 보납산·늪산 생태통로 준공식에는 서태원 가평군수를 비롯해 김경수 가평군의회 의장과 지역 기관단체장, 주민 등이 참석해 생태통로 조성을 축하했다.

이번 보납산·늪산 생태통로 조성은 지난 2023년 경기생태마당 조성사업에 가평군이 선정되면서 같은 해 12월 착공했다. 생태통로는 군도 14호선을 넘는 합성형 라멘교(상부구조와 하부구조를 일체형으로 연결한 교량) 구조물로 길이 27m, 폭 15m 규모로 완성됐다.

가평군은 생태통로 개설로 단절된 산림축이 다시 연결되면서 야생생물의 이동성을 확보하고 생물다양성이 확대되는 효과가 클 것으로 기대하고 있다. 아울러 주민들에게 생태계의 가치와 변화 과정을 직접 체감할 수 있는 교육적·심미적 공간으로도 활용될 것으로 보고 있다.





서태원 가평군수는 "주민들의 오랜 바람이었던 보납산과 늪산을 잇는 생태통로 조성이 마침내 이뤄졌다"며 "이번 생태통로가 생물다양성 증진과 생태관광도시로서 가평군의 위상을 더욱 높이는 계기가 되기를 희망한다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

