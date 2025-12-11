본문 바로가기
북극, 더는 남의 바다 아니다… KMI ‘예외주의 넘어’ 첫 포럼 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.11 12:29

캐나다·핀란드·노르웨이 외교대표 참석

“한국, 북극 협력의 적극적 리더십 발휘”

찬 바람 부는 북극에 이제는 뜨거운 논쟁이 시작됐다.


한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 지난 10일 부산 벡스코에서 '북극 예외주의를 넘어: 비북극권 국가의 역할'을 주제로 북극해정책포럼을 개최했다.

북극, 더는 남의 바다 아니다… KMI ‘예외주의 넘어’ 첫 포럼 개최 북극해 정책포럼. KMI 제공
올해로 10주년을 맞은 북극협력주간의 첫 정책 세션으로 진행된 이번 포럼은 극지 정책의 새로운 흐름과 국제 협력 방향을 모색하는 자리로 마련됐다.


포럼은 KMI 김엄지 극지전략연구실장이 사회를 맡아 진행, 이미혜 고려대학교 교수, 필립 라포르튠(Philippe Lafortune) 주한캐나다대사관 대사, 안띠 니에멜라(Antti Niemela) 주한핀란드대사관 부대사, 토르 하우그(Tor Haug) 주한노르웨이대사관 참사관 등 북극 정책을 대표하는 주요 인사들이 참석해 각국의 북극 전략과 비북극권 국가의 협력 방향을 논의했다.


2011년 시작해 올해 14회를 맞은 북극해정책포럼은 북극권·비북극권을 잇는 정책 담론의 장으로 자리매김해 왔다.


올해는 북극협력주간 10주년을 맞아 참여 규모가 더욱 확대, 한국의 북극 정책 위상과 국제 네트워크 확대 성과를 공유하는 계기가 됐다.


좌장을 맡은 이미혜 교수는 지난 10년간 포럼이 한-북극 협력에 미친 의의를 돌아보며 향후 역할에 대한 견해를 제시했다. 이어진 논의에서 각국 참석자들은 자국의 최신 북극 정책과 한국과의 협력 가능성을 소개했다.


필립 라포르튠 캐나다 대사는 "한국은 단순한 옵서버를 넘어 비북극권 국가의 목소리를 대변하는 리더 역할을 하고 있다"고 평가하며, 해운·환경·원주민 협력 등 실질적 논의의 확대를 기대한다고 밝혔다. 또 캐나다 정부가 지난해 발표한 새로운 북극 외교 정책을 소개하며 "환경 보호와 원주민 지원을 핵심에 두고 있다"고 강조했다.


안띠 니에멜라 핀란드 부대사는 "지정학적 불안정성 속에서 북극권과 비북극권 국가가 의견을 교환하는 매우 중요한 자리"라고 포럼의 의미를 평가했다. 그는 캐나다·미국과 체결한 'ICE Pact(쇄빙선 협력 협정)'를 소개하며 "국가 간 역량을 연계해 북극 도전에 공동 대응하는 체계"라고 설명했다. 이어 "한국은 이미 주요 조선 파트너"라며 한국과 핀란드 간 첨단 쇄빙선 기술 협력 확대를 기대했다.


토르 하우그 노르웨이 참사관은 노르웨이의 새로운 북방정책 'High North'를 소개하며 "단순한 개발 정책이 아닌 북극에 대한 국가 비전을 재정립한 전략"이라고 말했다. 그는 한국과의 해양과학 연구, 친환경 기술, 방위산업기술 등 다양한 분야의 협력 잠재력을 높게 평가했다.


포럼을 마무리하며 패널들은 북극 정책의 방향성과 우선순위를 공유하고, 비북극권 국가인 한국이 국제 협력에 기여할 수 있는 방안을 논의한 의미 있는 자리였다고 입을 모았다.


조정희 한국해양수산개발원 원장은 "급변하는 북극 환경 속에서 국제 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "오늘 논의를 토대로 한국이 책임 있는 파트너로서 북극 협력에 적극 참여할 수 있기를 기대한다"라며 "KMI는 국제사회와의 연구 협력을 강화하고 지속가능한 북극 협력 모델 마련에 앞장서겠다"고 강조했다.




기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

