[기획] 전남 '에너지산업 심장' 우뚝… 인공태양 연구시설 나주 확정

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.11 11:59

풍력·태양광·수소에 핵융합까지
'에너지 메가 클러스터' 구축 탄력
전남, 에너지 신산업 밸류체인 완성
200개 이상 기업 유치·1만개 일자리 창출

미래 에너지로 불리는 인공태양연구시설까지 나주 유치가 최종 확정되면서, 농도 전남이 에너지산업 전략지역으로 옷을 빠르게 갈아입고 있다. 태양광 및 해상·육상 풍력, 수소·전력기술·친환경 정밀화학 등 신산업 집적화 추진에 이어 이번 인공태양연구시설까지 가져오면서 사실상 전남은 에너지 신산업 밸류체인(원재료 구매부터 최종 소비자까지 연결고리)의 핵심 축으로 재편되고 있다는 분석이다.


-인공태양연구시설 나주에 둥지-


11일 전남도 및 나주시에 따르면 숙원이었던 핵융합(인공태양) 연구시설 구축 사업지가 전남 나주시로 확정됐다.


인공태양연구시설 유치가 지역에 관심을 끌었던 배경엔 핵융합이 기존 석유, 가스, 원전으로 연결되던 에너지산업의 최종 종착점이기 때문이다. 탄소중립 실현이라 국가적 과제속에 인공태양은 수소 1g으로 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산할 만큼 효율성이 큰 탓이다.


12만 나주시민의 지지 서명 운동이 벌어지고 시·도민 유치추진위원회 활동, 광주·전남 국회의원 전원의 나주 유치 결의문 발표 등 지역의 모든 인적 네트워크가 총 가동된 이유이기도 하다.


물론 경쟁 후보였던 전북에서 강한 브레이크를 걸었지만, 공모 수행기관인 한국연구재단은 지난 10일 이를 불수용 처리하면서 나주시가 인공태양 연구시설 구축 부지로 최종 확정됐다.

인공태양 연구시설 조감도. 전남도 제공

-인공태양연구시설 유치 기대-

나주 인공태양 연구시설은 단순한 연구기관의 역할이 아닌 전남이 추진 중인 에너지산업의 총괄 헤드 역할을 수행할 것으로 전망된다. 핵심 구성 기술이 워낙 방대해 관련 산업 생태계 전체가 함께 따라 들어올 수밖에 없는 구조여서다.


실제 인공태양 연구시설이 들어오면 '초전도체', '극저온 및 진공 기술', '고출력 레이저', '정밀센서·계측', '플라스마 제어 AI', '반도체 전력변환장치', '고내열 신소재·내방사선 소재' 등 각 분야의 산업들과의 연결고리가 발생한다. 이는 인공태양을 중심으로 한 첨단 산업 벨트가 갖춰진다는 것을 의미한다.


전남도가 인공태양 연구시설이 나주에 구축되면 2,000여 명의 국내외 석학들이 전남으로 유입되고, 200개 이상의 글로벌 기업 투자유치와 1만 개 일자리 창출을 예상한 것도 같은 맥락이다.


-전남 신재생에너지 산업과 연계-

주목할 점은 전남도가 육성 중인 '풍력·태양광·수소·ESS(에너지 저장장치)' 산업이다.


인공태양 핵융합은 원리상 '기저부하 에너지(전력공급의 안정성과 신뢰성을 담당하는 발전원에서 발생하는 에너지)'에 가깝다. 하지만, 실제 초창기 상업화 단계에서는 안정적인 24시간 연속 운전이 어렵다는 것이 학계 정설이다. 특히 핵융합은 기술이 성숙단계에 접어들기 전인 10~20여년 기간엔 초기 에너지가 들어가는 특성이 있다


이 빈틈을 신재생(풍력 및 태양광)이나 ESS로 채워야 한다. 핵융합과 신재생에너지를 서로 병행해야 한다는 의미다.


현재 전남도는 신안, 해남, 영광, 여수 등을 중심으로 오는 2030년까지 약 30GW 해상풍력 발전단지 조성을 목표로 하고 있다. 여기에 전국 1위(444.2GW) 수준의 재생에너지 발전 잠재력도 보유하고 있다. 풍부한 일조량과 조수간만의 낙차에 따른 강력한 해풍, 여기에 전국에서도 손꼽히게 낮은 부지 가격 등 입지적인 부분들이 가미된 결과다.


특히 나주는 전력의 수도라 불리는 한국전력과 국내 유일 에너지공과 대학인 한국에너지공대가 위치해 있다. 에너지공대는 한국에서 몇 안 되는 핵융합·플라스마·초전도·고자기장 연구 교육 기반을 가진 대학이다. 이번 인공태양 연구시설 유치 당위성을 크게 키운 것도 이들의 존재감이 컸다는 것이 지역 여론이다.


인공태양 연구시설 유치는 전남이 육성 중인 에너지산업과 기술·전력·신재생·우주·소재 산업이 모두 연결하는 최종 퍼즐이 될 것으로 보인다.


나주시 관계자는 "이번 인공태양 연구시설 유치를 통해 나주는 대한민국 에너지 수도를 넘어 글로벌 핵융합 에너지 중심지로 성장할 것"이라고 밝혔다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

