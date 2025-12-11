강원도교육청, 유아교육 사례나눔회 개최…교사 중심 우수 실천 사례 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

함께 나누고, 함께 성장하는 유아교육 사례나눔회

강원특별자치도교육청은 2025 유아교육 주요사업별 교사 중심 실천 사례를 공유하기 위한 '2025 유아교육 사례나눔회'를 지난 11월 26일과 12월 11일 2일간 강릉과 춘천에서 개최했다.

이번 행사는 2025 유아교육 주요사업의 성과와 실천 사례를 나누어 교원들의 관심과 이해도를 높이고, 2026년 교육활동을 지원하기 위해 마련됐다.

사례나눔회에서는 2025 유아교육 주요사업 중 6개 사업에 대해 8명의 교사가 실천한 사례를 공유했다.

주요 내용은 △안심유치원 운영(온의유치원 교사 오세미) △맞춤형 방과후과정 운영(옥계초등학교금진분교장병설유치원 교사 이현주) △소규모 공동교육과정 운영(속초초등학교병설유치원 교사 이수민) △유아언어교육 연구회 운영(하늘빛유치원 교사 김혜실, 부평초등학교병설유치원 교사 박지영) △디지털 기반교육 운영(학성유치원 교사 김수경) △생존수영교육 운영(장학초등학교병설유치원 교사 임서원, 경포유치원 교사 최윤희) 등이다.





탁진원 유초등교육과장은 "교사 중심의 우수한 실천 사례를 공유해 2025년 유아교육의 성과를 알리고, 2026년 유아교육이 더욱 다양하게 운영될 수 있기를 바란다"며 "2026년도에도 유치원 교육과정이 내실 있게 운영되고 유아교육력이 강화될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

