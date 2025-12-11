지난해 운수업 매출 254조 '역대 최대' 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2024년 운수업 조사 결과

지난해 운수업 매출은 254조원으로 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 외항 화물 물동량과 해외여행 수요가 늘면서다.

AD

국가데이터처가 11일 발표한 '2024년 운수업 조사 결과'에 따르면, 지난해 운수업 매출은 254조7000억원으로 전년보다 12.4% 증가했다. 관련 통계 비교가 가능한 2000년 이후 기준으로 역대 최대 규모다, 업종별로는 육상운송업(10.0%), 수상운송업(17.7%), 항공운송업(13.5%), 창고·운송서비스업(11.5%) 모두 증가했다. 해상 운임 상승과 물동량 증가로 외항 화물운송업 실적이 개선된 데다, 해외여행 수요가 늘어난 점이 영향을 미쳤기 때문이다.

종사자 수는 전년보다 11.4% 증가한 153만6000명으로, 역대 가장 많았다. 증가율 역시 2001년(12.7%) 이후 최대다. 택배·배달 등 퀵서비스 중심의 소규모 화물운송 증가가 주요 요인으로 꼽힌다.





AD

반면 기업체 수는 61만개로 0.4% 줄었다. 도로 화물 운송과 관련된 일반화물자동차 운송업체 감소가 영향을 준 것으로 보인다. 운수업 영업비용은 222조8000억원으로 10.7% 늘었다. 수상·항공운송업 등 매출이 많이 증가한 업종을 중심으로 비용이 늘어난 것으로 나타났다. 한편 지난해 물류산업 기업체 수는 43만3000개, 종사자 수는 98만9000명이었다. 전년 대비 기업체 수는 0.8% 감소했으나, 종사자 수는 16.2% 증가했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>