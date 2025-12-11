문화예술교육진흥원, 18~19일 지역 문화예술교육 포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울문화예술교육센터 용산에서

문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 '2025 지역 문화예술교육 포럼'을 오는 18~19일 서울문화예술교육센터 용산에서 개최한다고 11일 밝혔다. 2005년 '문화예술교육 지원법' 제정 이후 지역 문화예술교육 20년 성과를 종합적으로 성찰하고 미래 전략을 모색하기 위한 자리다.

18일에는 17개 시·도 광역단위 지역문화예술교육지원센터(광역센터)의 성과를 다루는 '2025 지역 문화예술교육 성과 포럼'이 열린다. '지역 문화예술교육의 성과와 미래 방향'을 주제로 지역 문화예술교육의 구조적 변화를 조망하기 위해 세 가지 축을 살펴본다. 첫째 전달체계·운영구조·주체 역량을 정비·고도화하며 지역 기반을 다지는 '기반강화', 둘째 지역별 생활권·대상 수요를 반영해 실제 요구에 부합한 교육을 설계하는 '지역밀착', 셋째 타 분야 및 기관과의 전략적 연계를 통해 교육의 대상과 공간, 프로그램을 다변화하는 '협력·확장'을 주요 주제로 다룬다.

각 광역센터는 지역 고유의 정책 환경과 조건을 반영한 대표 사업을 발표하며, 광역센터가 17개 시·도의 정책과 현장을 잇는 매개이자 성과 확산 플랫폼으로 어떠한 역할을 수행해 왔는지를 구체적으로 소개한다.

이어지는 주제토론에서는 정책 환경 변화 속에서 지역 문화예술교육의 역할과 광역센터의 기능 확장, 중앙·광역·기초 협력 구조의 확장 가능성, 지역 문화예술교육 생태계의 지속화 방안 등을 폭넓게 논의하며 지역 주도 문화예술교육의 중장기 방향을 짚는다.

AD

19일에는 올해 신설된 '2025 생활밀착형 문화예술교육 지원사업 '가가호호(家加好好)' 성과공유회'가 열린다. 전국 기초문화재단이 다양한 유형의 가족을 위해 운영한 문화예술교육 경험을 공유할 예정이다.

'가가호호(家加好好)'는 '가족이 함께하니 더없이 좋아 웃음소리가 울려 퍼진다'는 의미로, 사회를 구성하는 가장 작은 공동체인 가족에서 출발해 지역 곳곳의 다양한 가족과 만나며 예술을 매개로 관계를 회복·확장해 온 사업이다.

이번 성과공유회에서는 '가족, 지역, 예술로 연결-우리의 작은 연결이 모여 가가호호를 만든다'를 주제로, 전국 42개 기초문화재단과 운영기관, 가족지원자문단, 가족센터 관계자 가 한자리에 모여 한 해의 여정과 성과를 돌아본다.

행사장 내에는 지역별 경험을 한눈에 살펴보고 교류할 수 있도록 42개 기초문화재단이 운영한 사업의 성과 키워드와 포스터를 전시할 예정이다.

교육진흥원 관계자는 "지난 20년 동안 지역 문화예술교육 정책은 현장에서 실천되며 지역 주도 체계로 변화, 발전해왔다. 앞으로는 이러한 기반 위에서 지역의 특성과 과제를 반영한 자율적 정책 모델을 확장해 나가야 할 시점"이라며 "이번 포럼이 지역 문화예술교육을 이끌어 온 다양한 주체들과 함께 향후 10년의 방향을 구체화하는 논의의 장이 되기를 바란다"고 밝혔다.





AD

행사 및 사전신청에 관한 자세한 내용은 교육진흥원 공식 누리집과 누리소통망(SNS)에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>