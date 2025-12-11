안산시, 본오동 해란공원 실내수영장 착공…2027년 5월 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25m 6레인, 어린이 풀, 키즈방, 풋살장 등 갖춰

이민근 시장 "지역 생활체육 인프라 확대할 것"

경기도 안산시 상록구 본오동에 오는 2027년 공공 실내수영장이 문을 연다.

이민근 안산시장이 10일 열린 해란공원 내 실내수영장 기공식에서 인사말으 하고 있다. 안산시 제공

안산시는 10일 상록구 본오동 해란공원 내에 건립하는 실내수영장 기공식을 개최했다고 11일 밝혔다.

수영장 건립은 본오·팔곡·반월동 등 상록생활권 일대 늘어나는 체육시설 수요를 해소하기 위한 것이다.

총 169억원이 투입되는 수영장은 지하 1층~지상 2층, 연면적 2488㎡ 규모로 건립될 예정이다. 이곳에는 25m 규모 6레인과 어린이 풀 14m 2레인을 비롯해 다목적실과 키즈방, 관람실, 풋살경기장 등이 마련된다. 시는 오는 2027년 5월까지 공사를 마치고 수영장을 개장할 예정이다.





이민근 안산시장은 "이번 실내 수영장 건립은 지역 균형 발전과 공공 체육시설 인프라 확충에 도움이 될 것"이라며 "차질 없이 공사를 추진해 시민의 생활체육 환경을 개선하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

