양주시, 아이돌봄서비스 우수기관 선정 '성평등가족부 장관상' 수상

경기 양주시가 지난 10일 성평등가족부가 실시한 '2025년 아이돌봄서비스 제공기관 평가'에서 양주시 가족센터가 우수기관으로 선정돼 성평등가족부 장관상을 수상했다고 11일 밝혔다.

시상식은 지난 10일 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 '2025년 아이돌봄서비스 소통의 날' 행사에서 진행됐다.

평가는 전국 225개 아이돌봄서비스 제공기관을 대상으로 서비스 성과, 실적, 아이돌보미 확보, 기관 운영 등 4개 영역, 12개 지표를 기준으로 이뤄졌다.

평가 결과, 양주시는 도농지역으로 분류된 56개 기관 중 A등급 16곳에 포함됐으며, 그중 우수기관으로 선정되는 성과를 이뤘다.

이창수 가족아동과장은 "아이돌봄 지원사업이 원활히 이뤄질 수 있도록 힘쓴 양주시가족센터와 아이돌보미분들께 감사를 드린다"며 "앞으로도 양육 공백 없는 '아이 키우기 좋은 도시' 조성에 최선을 다하겠다"고 전했다.

이은순 양주시가족센터장 역시 "아이돌보미 선생님들의 노고에 감사를 드리며, 부모와 아이 모두 만족할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적인 소통과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

'아이돌봄서비스'는 부모의 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 직접 방문해 1:1 돌봄서비스를 제공하는 정부의 정책사업이다.





현재 양주시에는 213명의 아이돌보미가 활동 중이며, 연간 10만5602건의 서비스가 제공되고 있다. 시는 이번 수상을 계기로 지역사회의 돌봄 체계 구축과 가족 친화 환경 조성을 위한 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

